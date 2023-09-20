إعصار جديد قادم من "عين برمودا".. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" إعصار مرعب جديد قادم من "عين برمودا"".

وجاء في التقرير أن هناك عاصفة استوائية بدأت وتحولت لـ إعصار مرعب، وأن هذا الإعصار " ناجل" تشكل في وسط المحيط الأطلسي.

وأوضح التقرير أن هذه العاصفة قادمه من عين برمودا في طريقها لـ أحد السواحل المحيطة، حسب ما جاء على لسان الخبراء.

وكشفت القناة أن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، يقول إن إعصار ناجل الذي تشكل على بعد 1500 كيلو، بالقرب من مثلث برمودا.

وتابعت القناة:" أن هذا الإعصار متوقع لتحوله لـ إعصار ضخم، من الدرجة الثالثة، وهي الأشد شدة وخطورة".

وكشفت القناة أن هذا الإعصار سيستمر لـ 4 أيام.