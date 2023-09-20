فقد 4 أبناء وحفيدين|تعرف على قصة الحاج «حسن قصار» عقب إعصار دانيال بليبيا

تعيش العائلات المُتضررة من الكوارث تجارب قاسية ومؤلمة، وتترك آثارًا عميقة على حياتهم.. وفي هذا السياق، يتحدث الحاج "حسن قصار"، رجل مُسن يعيش في بقايا مدينة درنة الليبية، عن مأساة تعرّض لها جراء العاصفة القوية دانيال التي ضربت المدينة.

حسن قصار فقد كل ما يملك، ولكن الخسارة التي تكلم عنها ليست مادية بالمقام الأول، بل هي فقدان بناته الاثنتين وحفيداته الاثنتين، وأيضًا فقدان ابنيه الاثنين، جميعهم في هذه الفاجعة القاسية.

يشير حسن قصار إلى أنه واجه مشهدًا مروعًا، حيث وقف أمام منزله المدمر بعد العاصفة، مُلتمسًا جدرانه المتهاوية ومشاهدة ذكرياته المؤلمة التي تزيد من حزنه وألمه.

تصف العاصفة دانيال بأنها واحدة من أكثر الكوارث التي شهدتها درنة، حيث تسببت في دمار كبير للممتلكات وفقدان الأرواح.. وقد تأثرت العديد من العائلات بفقدان أحبائهم وممتلكاتهم.

حسن قصار يشعر بالألم والحزن العميق، فقد خسر أبناءه وحفيداته، وهو يحاول التعامل مع هذا الصدمة الهائلة.. ويتعين عليه كيفية التأقلم مع الحزن والألم وبناء حياة جديدة بعد هذا الكارثة.