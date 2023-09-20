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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك جديد| ننشر أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال اليومين الماضيين، وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا إلى نحو 35 جنيها في الجرام.

وقال مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، إنه بالرغم من الاتجاه  لتثبيت سعر الفائدة عالمياً خلال سبتمبر؛ إلا أن التوقعات تشير إلى  وجود  مجال لارتفاعات أسعار الذهب على الصعيد العالمي مدعومة بتوقعات تثبيت الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مصحوبة بارتفاع  المشتريات الصينية من الذهب حيث رفع البنك المركزي الصيني  سقف المشتريات من الذهب حيث نتوقع مزيد من الارتفاعات العالمية في أسعار الذهب التي قد يكون  لها تأثير على السوق المحلي.

وأشار  وزير التموين لشئون صناعة الذهب  إلى أن إقبال من البنوك المركزية العالمية على الاستثمار في الذهب، حيث دفع الذهب كمعدن، إلى تماسك أسعاره عالميا فوق 1900 دولار، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات التي قد تدفعه بسهوله عالميه لتخطي  حاجز 2000 دولار ".

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وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2215 جنيها للشراء و2195 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى بيع 1,881 شراء 1,899 جنيها .

أسعار الذهب اليوم 

 

أسعار الذهب عيار 24بيع 2,509 شراء 2,531
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,300 شراء 2,320
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,195 شراء 2,215
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,881 شراء 1,899
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,463 شراء 1,477
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,254 شراء 1,266
الاونصةبيع 78,017 شراء 78,727
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,560 شراء 17,720
الكيلوبيع 2,508,571 شراء 2,531,429

 

سعر الذهب الآن في مصر 

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء بيع 2,509 شراء 2,531 جنيها 

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر جرام الذهب اليوم ، من عيار 18: بيع بيع 1,881 شراء 1,899 جنيها 

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14  بيع 1,463 شراء 1,477 جنيها 

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء،  بيع 17,560 شراء 17,720 جنيها 
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