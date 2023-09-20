تحرك جديد| ننشر أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال اليومين الماضيين، وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا إلى نحو 35 جنيها في الجرام.

وقال مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، إنه بالرغم من الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة عالمياً خلال سبتمبر؛ إلا أن التوقعات تشير إلى وجود مجال لارتفاعات أسعار الذهب على الصعيد العالمي مدعومة بتوقعات تثبيت الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مصحوبة بارتفاع المشتريات الصينية من الذهب حيث رفع البنك المركزي الصيني سقف المشتريات من الذهب حيث نتوقع مزيد من الارتفاعات العالمية في أسعار الذهب التي قد يكون لها تأثير على السوق المحلي.

وأشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى أن إقبال من البنوك المركزية العالمية على الاستثمار في الذهب، حيث دفع الذهب كمعدن، إلى تماسك أسعاره عالميا فوق 1900 دولار، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات التي قد تدفعه بسهوله عالميه لتخطي حاجز 2000 دولار ".

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2215 جنيها للشراء و2195 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى بيع 1,881 شراء 1,899 جنيها .

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,509 شراء 2,531 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,300 شراء 2,320 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,195 شراء 2,215 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,881 شراء 1,899 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,463 شراء 1,477 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,254 شراء 1,266 الاونصة بيع 78,017 شراء 78,727 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,560 شراء 17,720 الكيلو بيع 2,508,571 شراء 2,531,429

سعر الذهب الآن في مصر

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء بيع 2,509 شراء 2,531 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء بيع 2,195 شراء 2,215 جنيها

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم ، من عيار 18: بيع بيع 1,881 شراء 1,899 جنيها

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14 بيع 1,463 شراء 1,477 جنيها

سعر الجنيه الذهب