10 ملايين جنيه.. عريس طلخا يكشف مفاجأة بشأن تكلفة حفل زفافه

عرضت قناة "العربية مصر" تقريرا بالفيديو بعنوان : "عريس طلخا" يكشف حقيقة تكلفة حفل زفافه ويرد على منتقديه في أول ظهور له".

وقال حسام الصياد، المعروف إعلاميا باسم عريس طلخا، خلال التقرير، إنه لم يصرح بأي معلومات بشأن تكلفة الفرح، موضحًا أن الفرح بالفعل تكلف أموالا كثيرة، ولكن لم يخرج ويقول تكلف 10 ملايين جنيه، أو 12 مليون.

ولفت العريس، إلي أن أي فرح يكلف الأموال الكثيرة، ولكن كل شخص حر في التجهيزات التي يقوم بها.

وطالب من المنتقدين، بعدم الحديث عن الأشياء التي يقوم بها، معلقًا : " هي الناس دي عارف حاجة عن حياتي، أو عملي الخيري".