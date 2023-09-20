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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع ختام الأنشطة الصيفية بالمدارس

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع ختام الانشطة الصيفية

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عدد من المدارس وذلك لمتابعة فعاليات ختام الأنشطة التربوية الصيفية للنشاط الاجتماعي والصحفي والمسرحي والموسيقي، وذلك بحضور هدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية وموجهي عموم الأنشطة.

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بدأ شحاتة جولته التفقدية بزيارة المركز الاستكشافي للعلوم، حيث تابع ختام النشاط الصيفي للتربية الموسيقية حيث قدم فريق الكورال مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية الرائعة التي تدرب عليها الفريق خلال الإجازة تحت إشراف توجيه التربية الموسيقية مثمنا المجهودات المتميزة والمشاركات الإيجابية الفعالة في المسابقات الوزارية والمناسبات القومية واحتفالات محافظة مطروح.

وكرم موجه عام الموسيقى وفريق العمل المكون من موجهي ومعلمي المادة كذلك كرم أعضاء الكورال تقديرا للجهد المتميز طوال الإجازة الصيفية.

وتوجه وكيل الوزارة عقب ذلك إلى مدرسة باحثة البادية الابتدائية وسط مدينة مرسى مطروح حيث تابع ختام النشاط الصيفي للصحافة المدرسية متفقدا معرض المجلات الإلكترونية والحائطية والتحقيقات والأحاديث الصحفية.

كذلك تابع برنامجا إذاعيا تميزت فقراته بالترابط وقدمته طالبتان من مواهب الإذاعة المدرسية بأداء متميز ولغة عربية سليمة واضحة وبراعة لغوية واضحة ثم كرم الموجه العام وموجهي وإخصائيي النشاط الثقافي كذلك كرم المدارس والطلاب الفائزين بمراكز جمهورية بالمسابقات المركزية التي تنظمها الوزارة تحت إشراف الإدارة العامة للأنشطة الطلابية.

وعقب ذلك قام شحاتة بزيارة مدرسة مطروح الرسمية لغات حيث تابع ختام النشاط الصيفي المشترك للتربية الاجتماعية والتربية المسرحية حيث تابع مسرحية منهجية مبسطة وعرض فني رائع لفريق الاتحادات الطلابية
وفي ختام جولته التفقدية الموسعة قدم وكيل الوزارة الشكر لموجهي عموم الأنشطة التربوية وإدارات المدارس المشاركة تقدير الأداء الفعال والتفعيل المتميز للأنشطة التربوية خلال إجازة الصيف بشكل رائع لفت الانتباه ونال إشادة وإعجاب الجميع على كافة المستويات التعليمية والمجتمعية مؤكدا أن التدريب الجيد والعمل الجماعي الجاد سيكون له بالغ الأثر في اكتشاف مزيد من المواهب الطلابية وصقلها وتنمية مهاراتها بمدارس مطروح في الأنشطة التربوية بنوعياتها المختلفة.

وأعرب وكيل الوزارة عن فخره واعتزازه بالعمل مع قيادات تربوية متميزة وموجهين ومعلمين مخلصين برهنوا جميعا على ذلك خلال العام الدراسي الماضي بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية مشيرا أن ذلك سيكون محطة انطلاق نحو بداية عام دراسي جديد متميز يساهم في تحقيق منتج تعليمي جيد متطور.

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