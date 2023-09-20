أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل رقما جديدا

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة، فبعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا وبيعًا بالأسواق، مبلغ 2800 جنيه، انخفض وسجل اليوم الأربعاء 20-9-2023، مبلغ 2220 جنيها، أي أن هناك 600 جنيه انخفاض.



ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2537 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1903 جنيهات للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17760 جنيها.





وقد سجل سعر الذهب أمس الثلاثاء

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2491 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2180 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1888 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17440 جنيها.

وقد كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، نتج عنه انخفاضات كبيرة في الأسعار وصلت لـ 600 جنيه، وأنه مع اقتراب موعد انتهاء المدة المسموح بها لـ المصريين بالدخول بالذهب بدون جمارك، نؤكد أنه في حالة عدم تجديد القرار سترتفع الأسعار مرة واحدة بنسبة تصل لـ 20 لـ 300 جنيه بالجرام.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن قرار الإعفاء كان لحدوث توازن بين الطلب و العرض، موضحًا أنه في حالة وفرة المعروض ينتج عنه انخفاض في الأسعار، ويكون السعر قريب من السعر العالمي.