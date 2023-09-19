ننشر أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

تحركت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء، مسجلة ارتفاعا مقداره 25 جنيها في محلات الصاغة على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر عيار 21 نحو 2195 جنيها للبيع و2215 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 1881 جنيها للبيع و1899 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 24 نحو 2509 جنيهات للبيع و2531 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 14 الأدني نحو 1463 جنيها للبيع و1477 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 78.02 ألف جنيه للبيع و78.73 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.6 ألف جنيه للبيع و17.72 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.51 مليون جنيه للشراء و 2.531 مليون جنيه للبيع.

الذهب والثروة

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

المشترون يبحثون عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية ، في سوق الصاغة ، إذ يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

وعند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من نحو 35 فيما فوق.

