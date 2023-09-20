ضبط 18 طن أسمدة مدعمة وسكر مجهول المصدر بكفر الشيخ

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية بأنه فى إطار متابعة الأسواق والأنشطة التجارية العامة، وجه المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بتشكيل حملة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة رضا داوود المفتش بالرقابة وتحت إشراف بسيونى بركات مدير عام الرقابة وبالاشتراك مع هيئة سلامة الدواء بكفر الشيخ والجهات الرقابية الأخرى.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مدعمة بمركز الحامول غير مصرح بتداولها في الأسواق، وضبط 8 أطنان سكر مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدرها على إحدى السيارات بمركز الحامول.

كما ضبطت الحملة طن بن معبأ في «شكائر» دقيق بلدي مدعم ونخالة في أحد مصانع البن بمدينة الحامول قبل إعادة تعبئتها وطرحها للأسواق للمواطنين، وتمكنت الحملة -أيضاً- من ضبط 16557 عبوة دواء بمخزن غير مرخص لقيام صاحبه والمسئول عن إدارته بتخزين وحجب كميات من الأدوية لاحتكارها وحجبها عن التداول بمدينة كفر الشيخ.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق.