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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 265 محضرا تموينيا ضد المخابز والمحال التجارية المخالفة بكفر الشيخ

مخابز
مخابز

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، تحرير 265 محضراً تموينياً متنوعاً خلال حملة رقابية مكبرة، نفذتها مجالس المدن بالاشتراك مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة،  ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي الرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة والطب البيطري، لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال، وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

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