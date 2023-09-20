سحبت 7 أشخاص للبحر.. لحظات اقتحام أمواج عاتية مطعما بجنوب أفريقيا| شاهد

وثق مقطع فيديو لحظات اقتحام أمواج عاتية مطعما على شاطئ مارينا بيتش بولاية كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا جارفة 7 أشخاص إلى البحر بسبب شدة التيار، منهم طفلة.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” خلال الساعات القليلة الماضية، أحد المتفرجين وهو يصرخ بينما تصطدم الأمواج بالشرفة الأمامية للمطعم، حيث بدأ الزبائن في مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا ورومانيا في كأس العالم للرجبي.

وكشف مقطع الفيديو أنه في غضون ثوانٍ امتلأت المنطقة بعدة أقدام من الماء ثم دفعت قوة الأمواج بعض الضيوف نحو الجزء الخلفي من المطعم.

وفي مقطع الفيديو، يمكن سماع الزبائن يصرخون مرددين: "توجد طفلة هنا" بينما شوهد شخص واحد على الأقل تسحبه أمواج البحر.

جنوب أفريقيا

لحظات اقتحام أمواج عاتية مطعم بجنوب إفريقيا

وقال شاهد قام بتصوير الحادثة إنه حاول الوصول إلى الطفلة الصغيرة لكنه لم يتمكن من الوصول إليها بسبب قوة التيار، مضيفا: “اثنان من رجال الإنقاذ تمكنا من انتشالها من البحر بعد أن ركضا نحوها”.

وقالت مجموعة Mi7 الوطنية، وهي شركة أمن تابعة للدولة، بشأن الحادثة: “اصطدمت الأمواج بالمطعم، ما دفع الزبائن نحو الجزء الخلفي من المبنى وعندما انحسرت، جرف عدد قليل من الأشخاص إلى البحر، لكن لحسن الحظ، تمكنوا من العودة إلى الشاطئ بأمان”.

وذكرت مجموعة Mi7 الوطنية: “يأتي الحادث خلال فترة ارتفاع المد الربيعي، ما تسبب في أضرار في البلدات الساحلية على طول الساحل الشرقي للبلاد”.