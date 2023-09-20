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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح مؤتمر تأسيس آلية التبادل لاتحاد الجامعات الصينية العربية بالأردن

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، افتتاح فعاليات مؤتمر تأسيس آلية التبادل لاتحاد الجامعات الصينية العربية والمنتدى الصيني العربي للتعليم العالي، والذي نظمته الجمعية الصينية للتعليم العالي واتحاد الجامعات العربية، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ، والدكتور" دو يو بو " رئيس الرابطة الصينية للتعليم العالي، وذلك في مدينه عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، و بمشاركة لفيف من الأكاديميين العرب والصينين.

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وأوضح رئيس الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات العربية والصينية، خاصة في مجالات المنح الدراسية والتبادل الأكاديمي وتنظيم المؤتمرات العلمية والتعاون في مجال البحث العلمي وفي مجال الهندسة والتكنولوجيا والطاقة والبيئة، وذلك في ظل تطور العلاقات العربية الصينية في العديد من المجالات  لا سيما العلمية والأكاديمية.

وأكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة على تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات  التعليمية الدولية وخاصة الصينية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، حيث يمتلك النظام التعليمي الصيني خبرة كبيرة في مجالات متنوعة مثل الهندسة، والطب، والتكنولوجيا والعديد من المجالات الأخري، حيث تستطيع الجامعات العربية الاستفادة من هذه الخبرات من خلال توقيع اتفاقيات تعاون، وتبادل الطلاب والأساتذة، والتعاون في الأبحاث العلمية.

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