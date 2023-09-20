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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

الرائدات الريفيات| الوطنية للانتخابات: بروتوكولات للتثقيف ومشاركة ذوى الإعاقة

صدى البلد

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة عقدت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق الرائدات الريفيات.

وقال بنداري إن الهيئة عقدت بروتوكولا مع المجلس القومى لذوى الإعاقة لتوفر لهم الأماكن المناسبة وتيسر التصويت عليهم.

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جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

كان الجهاز التنفيذي أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد بالانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

الوطنية للانتخابات تدعو  جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام\، لحضور المؤتمر الصحفي 

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام، جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.

الهيئة القومي لذوي الإعاقة المناسبة التصويت الانتخابات الرئاسية

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