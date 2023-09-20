مفاجأة صادمة.. تحذيرات من عودة فيروسات قديمة للظهور مجددا

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن تحذير العلماء من عودة ظهور فيروسات قديمة إلى الساحة الآن في العالم.

وأوضح التقرير أن الفيروسات القديمة الخاملة في الجليد تستعد للظهور من جديد والانتقال إلى البشر بعد ذوبان التربة الصقيعية .

وتابع التقرير أن التربة الصقيعية هي طبقة صلبة من الأرض المتجمدة وتحبس بين طياتها ميكروبات أطلق عليها الخبراء اسم الغزاة المسافرين عبر الزمن .

وأكمل التقرير أن العلماء دعوا إلى ضرورة إيجاد لحلول سريعة تحد من انتشار هذه الفيروسات نظرا لارتفاع معدلات ذوبان الأنهار الجليدية .

ولفت التقرير إلى أن التربة الصقيعية المتواجدة حاليا قد تمنح الميكروبات الدقيقة فرصة للعودة لحياة البشر .