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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة صادمة.. تحذيرات من عودة فيروسات قديمة للظهور مجددا

فيروسات
فيروسات

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن تحذير العلماء من عودة ظهور فيروسات قديمة إلى الساحة الآن في العالم.

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وأوضح التقرير أن الفيروسات القديمة الخاملة في الجليد تستعد للظهور من جديد والانتقال إلى البشر بعد ذوبان التربة الصقيعية .

 

وتابع التقرير أن التربة الصقيعية هي طبقة صلبة من الأرض المتجمدة وتحبس بين طياتها ميكروبات أطلق عليها الخبراء اسم الغزاة المسافرين عبر الزمن .

 

وأكمل التقرير أن العلماء دعوا إلى ضرورة إيجاد لحلول سريعة تحد من انتشار هذه الفيروسات نظرا لارتفاع معدلات ذوبان الأنهار الجليدية .

 

ولفت التقرير إلى أن التربة الصقيعية المتواجدة حاليا قد تمنح الميكروبات الدقيقة فرصة للعودة لحياة البشر .

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