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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بـ كفرالشيخ: توعية 20 ألفاً و535 مواطناً بالمشروعات القومية.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بقرية قومسيون غرب التابعة لمركز مطوبس، قرى حياة كريمة، لقاء توعويا حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة، وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، بتوجيهات ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وفريدة المزين المقرر المناوب، ومروة طليس، عضو الفرع، وآيات فتح الباب، رئيس القرية، وعدد من السيدات والفتيات بالقرية.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، نفذ فرع فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، والتي استهدفت 20 ألفاً و552 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بمطوبس وقرى بنى بكار ومعدية مهدي وبرمبال ومنية المرشد وقومسيون شرق وبرج مغيزل والجزيرة الخضراء ووقف بحري ووقف قبلي بمطوبس، وبلغت عدد الزيارات 3 آلاف و750 زيادة.

وأضافت شاكر ، تستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بحضور عفاف الجمل، عضو الفرع، وبمشاركة رائدات المجلس.

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التغذية السليمة الجزيرة الخضراء الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى الرضاعة الطبيعية السيدات والفتيات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المجلس القومى للمرأة ب المجلس القومى للمرأة المجلس القومي المشروعات القومية المشروعات القومية الكبرى بمحافظة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ

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