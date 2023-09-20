محافظ كفر الشيخ: إتاحة الفرصة لدعم وترويج المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن إتاحة الفرصة لدعم وترويج المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية بمنصة "مشروع أيادي مصر"، والتى أطلقتها وزارة التنمية المحلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف كل الفئات من المرأة والشباب والأسرة المصرية، بإشراف الدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة “مشروعك” ومنسق منصة أيادي مصر.

يأتي ذلك لخلق فرص عمل للشباب ورفع مستوى المعيشة لأبناء مراكز ومدن المحافظة، على أن يكون المتقدم من قاطني مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ فقط، ويتم التسجيل من خلال اللينك https://forms.gle/J8gJ1B7dvCSkzJ1AA واستيفاء البيانات حتى 30 أكتوبر 2023.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بالتسويق الإلكترونى للمنتجات التراثية واليدوية، لكونها طوق نجاة لترويج المنتجات اليدوية للمرأة فى المحافظات، ما يعزز قدرتها الاقتصادية ويفتح لها مجالاً للتسويق الإلكترونى والترويج للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة فى الأسواق الدولية والمحلية.