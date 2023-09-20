ختام سلسلة تدريبات الإسعافات الأولية لأندية التطوع في كفر الشيخ.. صور

نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ ، الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية، والتي أقيمت بقاعة التعليم المدني بالمديرية بمشاركة 50 شاباً وفتاة من أعضاء أندية التطوع.

وتقام فعاليات تلك الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على أهمية الدورات التدريبية للإسعافات الأولية للشباب التي تهدف إلى إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ حياة المصاب، والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، كما تتناول تعريف الإسعافات الأولية ذلك الإجراء الأولي لإنقاذ الحالات المصابة.

شارك في الورش التدريبية لأعضاء أندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة عبد الفتاح الوكيل منسق الجوالة بالمديرية ومصطفى الخطيب القائد الكشفي، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وباسم سعيد منسق أندية التطوع بالمديرية وفريق عمل الإدارة.

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