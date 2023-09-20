عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام سلسلة تدريبات الإسعافات الأولية لأندية التطوع في كفر الشيخ.. صور

دورة الإسعافات الأولية
دورة الإسعافات الأولية

نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ ، الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية، والتي أقيمت بقاعة التعليم المدني بالمديرية بمشاركة 50 شاباً وفتاة من أعضاء أندية التطوع.

محافظ كفر الشيخ يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد | صور

ضبط 18 طن أسمدة مدعمة وسكر مجهول المصدر بكفر الشيخ

وتقام فعاليات تلك الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على أهمية الدورات التدريبية للإسعافات الأولية للشباب التي تهدف إلى إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ حياة المصاب، والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، كما تتناول تعريف الإسعافات الأولية ذلك الإجراء الأولي لإنقاذ الحالات المصابة.

شارك في الورش التدريبية لأعضاء أندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة عبد الفتاح الوكيل منسق الجوالة بالمديرية ومصطفى الخطيب القائد الكشفي، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وباسم سعيد منسق أندية التطوع بالمديرية وفريق عمل الإدارة.

IMG-20230920-WA0009
IMG-20230920-WA0009
IMG-20230920-WA0008
IMG-20230920-WA0008
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي الاستعدادات النهائية الاسعافات الاولية التعليم المدني الحالات الطارئة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

“المركزي” يحدد سعر الفائدة| تعرف على أفضل الشهادات الثلاثية في البنوك قبل اجتماع غدا

موضوعات متعلقة

ضبط 18 طن أسمدة مدعمة وسكر مجهول المصدر بكفر الشيخ

توزيع 10 آلاف طن من لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد | صور

انطلاق معسكرات سفراء برنامج مشواري بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور

إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف التوجيه الفني في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض التعليم المجتمعي ويوجه بطرح المنتجات للجمهور.. صور

تحرير 265 محضرا تموينيا ضد المخابز والمحال التجارية المخالفة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض أهلا مدرستي بتخفيضات تصل لـ 40%.. صور

ترشيحاتنا

الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

الوطنية للانتخابات: سندون كل ما تسفر عنه إرادة الشعب

خطة شاملة للتقشف1.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

روسيا: القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني في يوم واحد

الإفتاء تحسم الجدل.. حكم الصيام في ذكرى مولد النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظام غذائي يحميك من الإصابة بأمراض القلب التاجية.. تعرف عليه

سحبت 7 أشخاص للبحر.. لحظات اقتحام أمواج عاتية مطعما بجنوب أفريقيا| شاهد

السبعيني هو الحل| موعد انخفاض سعر البصل.. هينزل 20 جنيها في الكيلو

شاهد..ولادة طفلة بـ26 إصبعا تثير سعادة أهلها في الهند..صور

فيديو

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

حلقت شعرها زيرو.. مروة صبرى: أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور

أسعار الذهب الآن في مصر.. شاهد

عاجل| تفاصيل زلزال مرسى مطروح .. هل تحققت توقعات العالم الهولندي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ