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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إقبال صغار السن على مسابقة منشد الشارقة .. فيديو

مسابقة منشد الشارقة
مسابقة منشد الشارقة

واصلت مسابقة منشد الشارقة فعالياتها، اليوم الأربعاء، في اختبارات الأداء في مصر لاختيار أبرز الأصوات التي ستمثل بلادها في النسخة الـ 15 للبرنامج الأشهر، الذي تنتجه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بعد التصفيات الناجحة لمنشد الشارقة في كل من المملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان،  والأردن.

إقبال صغار السن على مسابقة منشد الشارقة

وتقدم العشرات من الشباب للمسابقة الوطنية خاصة صغار السن.

ودعا برنامج منشد الشارقة الموهوبين من مصر والمقيمين فيها إلى التقدم لاختبارات الأداء التي يحتضنها مركز التعليم العالي  في الجزيرة بالزمالك في ال 20 سبتمبر وذلك بين 8 صباحا و8 مساء.

ويشرف على هذه الاختبارات لجنة التحكيم المكونة من المنشدين محمود هلال وأسامة علام، وتقترب مرحلة التصفيات من نهايتها حيث تقام لاحقا اختبارات الأداء في المغرب والشارقة في 23 سبتمبر الجاري.

بعد اختبارات السعودية.. أصوات مصرية تمثل مصر في مسابقة الشارقة

وتواصلت اليوم الأربعاء اختبارات الأداء في مصر لاختيار أبرز الأصوات التي ستمثل بلادها في النسخة ال 15 للبرنامج الأشهر الذي تنتجه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بعد التصفيات الناجحة لمنشد الشارقة في كل من المملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان،  والأردن.

ودعا برنامج منشد الشارقة الموهوبين من مصر والمقيمين فيها إلى التقدم لاختبارات الأداء التي يحتضنها مركز التعليم العالي  في الجزيرة بالزمالك في ال 20 سبتمبر وذلك بين 8 صباحا و8 مساء.

ويشرف على هذه الاختبارات لجنة التحكيم المكونة من المنشدين محمود هلال وأسامة علام .

وتميزت اختبارات الأداء في النسخ السابقة لمنشد الشارقة في مصر بالإقبال الكبير ، الأمر الذي يعكس مكانة واهتمام المصريين الكبير بهذا الفن.

وتحمل مصر لقب النسخة الرابعة عشرة التي توج بها المنشد الرائع يحيى نادي الذي أضاف لبلاده اللقب الثالث بعد مواطنيه محمود هلال بطل النسخة التاسعة ومحمد طارق بطل النسخة 12 .

وتقترب مرحلة التصفيات من نهايتها حيث تقام لاحقا اختبارات الأداء في المغرب والشارقة في 23 سبتمبر الجاري.

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