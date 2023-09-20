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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة مروعة .. سوري يتخلص من أمه وشقيقته وابنته

ارشيفي
ارشيفي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن شابا سوريا في السايعة والعشرين من عمره  اقدم على قتل والدته الستينية وشقيقته 30 عاما وطفلته 5 أعوام، ضربا بآلة حادة على الرأس ، وذلك في ناحية العشارة بريف دير الزور.

ونقل المرصد عن مصادره أ أن يكون  تعاطي المواد المخدرة السبب في هذة الجريمة المروعة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 153 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 170 شخصا، هم: 38 سيدة، و112 رجلا وشابا، و 19 طفلا،
 

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