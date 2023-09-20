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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شقة بدون مقدم .. خالد صبري يكشف تفاصيل مشروعه الجديد بـ المستقبل

المهندس خالد صبري
المهندس خالد صبري

كشف المهندس خالد صبري، مؤسس شركة خالد صبري هولدنج، عن أنه قدم مشروع سكني مميز تحت اسم "روسيل سيتي" في مدينة المستقبل، وتم اختيار هذا المشروع ومكانه بعناية شديدة، إذ أن مدينة المستقبل واحدة من المدن الجميلة، وهي في شرق منطقة التجمع الخامس مباشرة. 

تفاصيل مشروع شركة خالد صبري هولدينج في مدينة المستقبل 

وأضاف "صبري"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مدينة المستقبل موقعها ذهبي جدا، ولن يتكرر مرة أخرى، إذ أن المدينة تعمل بشكل مميز حولها سواء مدينتي، أو العاصمة الإدارية الجديدة، أو منطقة التجمع الخامس، وبالتالي مدينة المستقبل هي في قلب الكتلة السكنية، وسهل الوصول لها من خلال الطرق والمحاور. 

وتابع المهندس خالد صبري، أن مشروع الشركة يأتي على مساحة 56 فدان، وبدأ العمل في المشروع بالتواصل مع أفضل استشاريين تطوريين، والذين ساعدوه كثيرًا في تصميم المشروع بشكل مميز، من خلال إنتاج منتج عقاري يلبي احتياجات العميل في ضوء سعر منافس بإمكانيات مميزة. 

وأردف، أن المشروع الذي يقدمه في مدينة المستقبل هو الذي شارك فيه في معرض سيتي سكيب تحت رعاية وزارة الإسكان، والمشروع مكون من أكثر من مستوى، إذ يوجد مستوى العمارات، ومستوى الفلل، ومستوى جديد عبارة عن فيلتين وأعلاهم فيلا ثالثة وكل فيلا منفصلة عن الأخرى بالحديقة الخاصة بها في شكل جديد لم يتواجد في السوق العقاري من جديد. 

واستكمل: "الطريقة الجديدة دي لسه أول مرة نعملها، ودي واحد من المميزات في المشروع اللي بنقدمه، ومن مميزات أيضا أن موقعه ممتاز، وخطته مميزة عشان المنطقة الخضراء مميزة جدا، فضلا عن كل الأدوات الحديثة اللي تم استخدامها من خلال المشروع". 

ولفت إلى أنه خلال دراسة هذا المشروع كان يفكر في دراسة المنتج من خلال وضع أسعار مميزة للعملاء وفي نفس الوقت يكون مساحته مميزة، "يعني اللي عاوز ياخد شقة سعرها كويس وبمساحة كويسة، مع أنظمة سداد مميزة، عشان كده إحنا بنقدم أنظمة سداد مريحة جدا للعملاء تبدأ من 0% لو العميل مش معاه مقدم وعاوز يتعاقد على الوحدة يقدر ياخدها من غير مقدم، بيجيب بس قسط ربع سنوي، الأقساط تتقسم على المدة لحد 10 سنوات عادي". 

وأسهب أن العميل يستطيع الحصول على الوحدة من خلال بطاقة الرقم القومي فقط لا غير، وإذا لم يكن معه مقدم تعاقد قادر على الحصول على الشقة وتقسيط لمدة 10 سنوات. 

خالد صبري شركة خالد صبري روسيل سيتي مدينة المستقبل التجمع الخامس

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