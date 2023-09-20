رسميًا .. فاركو يعلن تعاقده مع عمرو وردة

نجح مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار في التعاقد مع لاعب وسط مهاجم منتخب مصر السابق ونادي أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي "عمرو وردة"، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي برونو روماو.



ويعتبر عمرو وردة من اللاعبين المميزين بالكرة المصرية وخاض عدة تجارب احترافية، قبل أن يستقر بالدوري المصري ومدينة ميلاده الإسكندرية، من بوابة نادي فاركو.



وتعد صفقة عمرو وردة التاسعة لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد كل من "صلاح باشا، موسيس توراي، محمود البدري، محمد بانجورا، محمد فخري، فارس السيد ،كريم نبيل وباباكار".

