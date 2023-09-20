خلال 24 ساعة.. إحباط 23 عملية هجرة غير شرعية بتونس

تمكنت السلطات التونسية من إحباط 23 عملية هجرة غير شرعية ، ونجدة وانقاذ 463 مجتازا (349 من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء و 114 تونسيا).

ووفق إذاعة موزاييك التونسية؛ فإن ذلك يأتي في إطار حملة أمنية كبرى للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، بمرجع نظر إقليمي الحرس الوطني بصفاقس والوسط، ليلة أمس الثلاثاء.

وأضافت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنّه تمّ خلال هذه الحملة ضبط 53 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا مختلفة، وحجز 7 مراكب حديدية إلى جانب مبلغ مالي هام من العملة التونسية.

كما تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمهدية، تمكنت اثر مداهمة منزلين بمشاركة إدارة الاستعلامات والأبحاث من إلقاء القبض على 3 منظمي عمليات اجتياز وحجز 13 مركبا حديديا و38 طوقا مطاطيا بغاية استغلالها في عمليات الإبحار خلسة.

