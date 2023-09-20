عضو بالشيوخ يشيد بقرار وزير التعليم بإعفاء الطلاب العائدين من ليبيا من المصروفات

أشاد النائب إيهاب أبو كليلة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، بقرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعفاء الطلاب المصريين العائدين من ليبيا منكوبى حادث الإعصار "دانيال" المدمر من المصروفات الدراسية.



وأشار أبوكليلة إلى أن القرار يأتي انطلاقًا من دور الدولة فى الوقوف دائماً بجانب أبنائها، ويؤكد أن هناك قيادة سياسية تحافظ على مستقبل أبناء هذا الوطن، حتى يحصل أبنائنا الطلاب على فرصة تعليمية ملائمة مثل زملائهم المقيمين بمصر.



وقال أبوكليلة إن هذه القرارات إيجابية بشكل كبير، ولاقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق تؤكد دعم الدولة لجميع أبنائها، ومساندة أشقائها، وخاصة في أوقات الأزمات، فمصر هي الحاضنة لكل البلاد العربية، ولا أدل على ذلك من توجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم البحري والجوي والبري لإغاثة مدينة درنة من كارثة الاعصار.



الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر قرارا وزارياً رقم 35 لسنة 2023، والذى نص على أنه يعفى الطلاب المصريون العائدون من دولة ليبيا الشقيقة منكوبى حادث الإعصار المدمر - من سداد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات بمختلف مراحل التعليم العام والفنى للعام الدراسي 2023و2024، على أن يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد المصروفات للطلاب العائدين من ليبيا منكوبى أحداث الإعصار المدمر.