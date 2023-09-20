22 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري طارق العشري، قائمة فريقه التي سيخوض بها لقاء سيراميكا كليوباترا غداً على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كلا من: المهدي سليمان، وعمر صلاح، وهشام صلاح، وأحمد ياسين، وسيف تقا، وأحمد غنيم، ومحمود شبانة، وكريم الديب، ومصطفي إبراهيم، وعمرو صالح، ومورو ساليفو، وخالد الغندور، وبلال السيد، وأحمد عيد، ورجب عمران، وفرانك الان، وهاني الطامي ، أحمد الشيخ ، بيكالي اوبامي، أحمد عادل ميسي ، عبد الغني محمد ، مابولولو.