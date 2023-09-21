ثري.. قرار عاجل ضد المتهمين باختطاف طبيب علاج طبيعي بالعاصمة

قررت جهات التحقيق، حبس ٨ أشخاص ، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف طبيب علاج طبيعي بالجيزة لعلمه بثرائه وإجباره على سحب مبالغ مالية من كروت الفيزا الخاصة به ثم قاموا باحتجازه في شقة بمحافظة الغربية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد استعان شخص بـ7 آخرين لخطف طبيب علاج طبيعي بالجيزة لعلمه بثرائه؛ حيث تمكنوا من اختطافه وإجباره على سحب مبالغ مالية من كروت الفيزا الخاصة به ثم قاموا باحتجازه في شقة بمحافظة الغربية إلا أن أجهزة الأمن كانت لهم بالمرصاد بعد أن تم تحديد مرتكبي الواقعة وخط سيرهم وضبطهم .

تبلغ بتاريخ (17) الجارى لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأطباء بغياب نجله (طبيب - مقيم بدائرة القسم) عن مسكنه ، وورود رسائل له من بنوك مختلفة بسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بنجله.

أسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن قيام 8 أشخاص "لـ4 منهم معلومات جنائية" باختطاف المجنى عليه من الفيلا محل سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وإجباره على القيام بعمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات صرف آلى مختلفة والتخلص من سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة ، واحتجازه عقب ذلك بإحدى الشقق السكنية المملوكة لأحد المتهمين بمحافظة الغربية ، تم ضبطهم وتحرير المجنى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحدهم لرغبته فـى الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المجنى عليه والذى تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الإجتماعى وكان يتردد عليه بمسكنه لعمل جلسات مساج له، كما تم ضبط السيارة التى استخدمها المتهمون فـى الحادث وتبين أنها "مستأجرة" ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.