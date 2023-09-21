القعيد: والدتي كانت حكاءة عظيمة وألهمتني بكتابة رواية "الحرب في بر مصر"

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، أن قرار استبقائه في الجيش بعد انتهاء مدة خدمته، كان مواكبا مع شعور شعبي عارم في الشارع المصري بأن الثأر قريب، ورفع نسبة الأمل في الحرب، وأن مصر على وشك استعادة سيناء.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه حين زرت سيناء بعد تحريرها تأكدت أنها تستحق كل هذه الدماء وكل هذه التضحية التي بذلت من أجلها، كنت أشعر أن الدلتا هي رمز مصر، لكني وجدت في سيناء رمزا لمصر.

حكاءة عظيمة

وذكر أنه بدأ في كتابة رواية "الحرب في بر مصر" بعد عام 1974، ومن ألهمته لكتابة هذه الرواية هي والدته السيدة "مبروكة إسماعيل حسنين حمادة"، وهي كانت حكاءة عظيمة، وفي كل إجازة من الجيش كانت تلخص له ما جرى في البلدة خلال غيابه، وذات مرة أخبرته أن سيارة جاءت بشهيد، اسم الشهيد هو اسم ابن العمدة، لكن وجه الشهيد هو وجه ابن الغفير.