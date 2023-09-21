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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يقلص مكاسبه بعد تشديد رئيس الفيدرالي لهجته إزاء أسعار الفائدة

صدى البلد

قلصت أسعار الذهب مكاسبها بعد إبقاء مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة ‏دون تغيير، وتوقع تشديد السياسة النقدية في المستقبل.‏

وبحلول الساعة 1841 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات ‏الفورية 0.6% إلى 1942.19 دولار للأوقية، وذلك بعد أن صعدت 0.9% في ‏وقت سابق من الجلسة.‏

وزادت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1967.10 دولار للأوقية.‏


وقال جيروم باول، رئيس الفيدرالي، إن المسئولين سيواصلون عقد "اجتماع تلو ‏الآخر" بشأن أسعار الفائدة و"مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك ‏مواتيا".‏

وقلل متعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد صدور القرار ‏مباشرة.‏

وقلص الدولار خسائره وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ‏بعد قرار البنك المركزي.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1% إلى 23.45 دولار للأوقية، ‏وانخفض البلاتين 0.7% إلى 932.61 دولار، وزاد البلاديوم 1.1% إلى ‏‏1273.70 دولار.‏

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