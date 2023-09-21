الذهب يقلص مكاسبه بعد تشديد رئيس الفيدرالي لهجته إزاء أسعار الفائدة

قلصت أسعار الذهب مكاسبها بعد إبقاء مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة ‏دون تغيير، وتوقع تشديد السياسة النقدية في المستقبل.‏

وبحلول الساعة 1841 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات ‏الفورية 0.6% إلى 1942.19 دولار للأوقية، وذلك بعد أن صعدت 0.9% في ‏وقت سابق من الجلسة.‏

وزادت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1967.10 دولار للأوقية.‏



وقال جيروم باول، رئيس الفيدرالي، إن المسئولين سيواصلون عقد "اجتماع تلو ‏الآخر" بشأن أسعار الفائدة و"مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك ‏مواتيا".‏

وقلل متعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد صدور القرار ‏مباشرة.‏

وقلص الدولار خسائره وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ‏بعد قرار البنك المركزي.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1% إلى 23.45 دولار للأوقية، ‏وانخفض البلاتين 0.7% إلى 932.61 دولار، وزاد البلاديوم 1.1% إلى ‏‏1273.70 دولار.‏