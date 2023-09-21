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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

280 جنيها للكندوز.. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، الخميس 21 سبتمبر 2023، في محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، إضافة إلى أسعار الكبدة، وأيضًا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.

أسعار اللحوم الكندوز 

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 280 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها للكيلو.

سعر اللحم الجملي 

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو، وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيهًا، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيهًا، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو. 

أسعار اللحوم المجمدة 

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيها، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

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