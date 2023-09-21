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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أندرويد 14 يصل لهذه الهواتف من Oppo

أندرويد 14 يصل لهذه
أندرويد 14 يصل لهذه الهواتف من Oppo

تعتبر شركة أوبو أول شركة تصنيع هواتف بخلاف جوجل تبدأ برنامج بيتا العام لنظام أندرويد 14 في أغسطس. منذ ذلك الحين، تقوم أوبو بإضافة أجهزة جديدة لنظام أندرويد 14 كل أسبوعين تقريبًا.

اليوم، تنضم هاتف أوبو فايند X3 برو، الهاتف الرائد لعام 2021، إلى تحديث السوفت وير. يمكن للمستخدمين المهتمين بهذا الهاتف في الصين التسجيل لتجربة أحدث إصدار من نظام أندرويد قبل الجمهور العام.
أندرويد 14 هو التحديث الرئيسي الثالث لهاتف أوبو فايند X3 برو. من المرجح أن الجهاز لن يتلقى أي تحديثات أخرى لنظام أندرويد في المستقبل.

ذلك لأن سياسة التحديث الجديدة "4 تحديثات لنظام أندرويد" تشمل فقط الهواتف الرائدة التي تم إصدارها في عام 2023. على أي حال، سيتلقى الهاتف تحديث البرامج الرئيسي النهائي بسرعة حيث أن نسخ البيتا جاهزة بالفعل.

كما ذكر سابقًا، فإن برنامج بيتا أندرويد 14 لهاتف أوبو فايند X3 برو محدود حاليًا في الصين، تمامًا مثل الأجهزة الأخرى. ولكن يجب أن يبدأ برنامج مماثل للأسواق العالمية قريبًا.

من المتوقع أن تطلق أوبو الإصدار 14 من نظام ColorOS، ومع ذلك، لم تستخدم الشركة هذا الاسم حتى الآن.

في الوقت الحالي، لا يعرف الكثير عن الميزات الجديدة في برنامج أوبو للهواتف الجيل القادم. من المفترض أن تستعرض الشركة الميزات عندما نقترب من يوم الإعلان الرسمي، والذي لم يتم الكشف عن تاريخه بعد.

أوبو OPPO أوبو فايند X3 برو أندرويد أندرويد 14 ColorOS

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