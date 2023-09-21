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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

الخريف يضرب.. 3 ظواهر جوية وكتل هوائية وأمطار من أوروبا| مفاجأة بالطقس

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة الموافق 22 سبتمبر هو آخر أيام فصل الصيف، ليكون السبت 23 سبتمبر هو أول أيام فصل الخريف، وعلى إثر ذلك ستبدأ حالة الطقس في الاعتدال خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه الأجواء الخريفية المعتدلة تعيشها البلاد الآن، حيث أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى حاليا 24 درجة مئوية،  فيما تكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والمتوقعة طوال اليوم 32 درجة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الأجواء اليوم على كافة المحافظات والمدن المصرية، مؤكدة أن حالة الطقس اليوم الخميس، يسودها طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، فهي 32 درجة مئوية على القاهرة خلال ساعات النهار، فيما تسجل المحافظات الساحلية 30 درجة مئوية، وتصل على محافظات جنوب الصعيد 38 درجة، مشيرة إلى أن هناك 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم، وهي كالتالي:

تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر على هذه الطرق والقيادة بحذر في الصباح الباكر لانخفاض الرؤية، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل الكشافات أثناء القيادة حرصًا على سلامة المارة والركاب.

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وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن خرائط الطقس أظهرت تواجد سحب منخفضة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف حالة الأجواء، وانخفاض نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء الأمر الذي يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مؤكدا أن انخفاض نسبة الرطوبة هو الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وفيما يخص حالة الرياح، فتنشط الرياخ على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

كتل هوائية باردة

أما عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد تراجعا كبيرا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، نتيجة منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على خفض درجات الحرارة، بجانب الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط وجنوب أوروبا وهي معتدلة تمامًا في درجات حرارتها.

وأضافت غانم، خلال تصريحات إعلامية، أن هناك  سحب منخفضة ومتوسطة تحجب أشعة الشمس مما يساعد على تلطيف الأجواء، ومع دخول ساعات الليل سيكون هناك مزيد من التحسن في درجات الحرارة مع انخفاض نسب الرطوبة، مشيرة إلى تواجد شبورة مائية ولكنها ليست شديدة.

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درجات الحرارة اليوم الخميس

أما عن درجات الحرارة اليوم الخميس، فهي كالتالي:

  • القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.
  • الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة.
  • مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة.
  • سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.
  • قنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.
  • أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة
  • 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 33.
  • وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 33
  • كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 31
  • المنصورة الصغرى 23 والعظمى 32
  • الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 33
  • طنطا الصغرى 24 والعظمى 32.
  • دمياط الصغرى 24 والعظمى 32.
  • بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30.
  • الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 33.
  • السويس الصغرى 23 والعظمى 33.
  • العريش الصغرى 24 والعظمى 31
  • رفح الصغرى 25 والعظمى 30.
  • سانت كاترين الصغرى 15 والعظمى 30.
  • شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36.
  • الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35.
  • الفيوم الصغرى 24 والعظمى 33.
  • بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 33.
  • المنيا الصغرى 22 والعظمى 34.
  • أسيوط الصغرى 22 والعظمى 35.
  • الأقصر الصغرى 24 والعظمى 37.
  • الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 37.
  • أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 37.

 

 

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