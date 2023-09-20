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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بشأن حالة الطقس.. وأحمد موسى يكشف بطولات قوات الإنقاذ المصرية في ليبيا|أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


أحمد موسى يكشف بطولات قوات الإنقاذ المصرية في ليبيا
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر أول دولة كان لديها حقيقة الوضع في ليبيا ولذا عقد الرئيس السيسي اجتماعًا مباشرة مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة.

 

أول رد من عريس طلخا على إنفاق 12 مليون جنيه في حفل زفافه
علق حسام الصياد، المعروف إعلاميا باسم عريس طلخا، على الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول حفل زفافه، بعد ما تم تداوله حول إنفاق 12 مليون جنيه في الفرح، قائلا إن كل ما يتردد على إنفاقه هذا المبلغ الضخم في حفل زفافه أمر غير صحيح على الإطلاق، وأنه لم يعلن عما أنفق في حفل زفافه، إذ أن هذا الأمر شخصي بشكل كبير.

 

رئيس شعبة الدخان يقدم مقترحات لحل أزمة السجائر.. فيديو
أكد إبراهيم الامبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن هناك شروطًا هامة للقضاء على أزمة ارتفاع أسعار السجائر، مشيرا إلى أنه لا بد تعديل التشريع الضريبي على الشراء، إضافة إلى إعادة طرح المضبوطات من السجائر المخزنة لدى التجار بمحطات بنزين "وطنية".


شعبة الذهب تكشف مفاجأة عاجلة عن المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة
أكد هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه شهدنا اليوم ارتفاع على مستوى السعر العالمى للذهب،  وصل 1937 وبالتالي ارتفع السعر المحلي.


الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن العالم الآن يشهد تغيرات مناخية، وخاصة في حالات الطقس، مشيرة إلى أن الدولة تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويوجد استقرار في الأحوال الجوية يستمر حتى الأسبوع المقبل.

 

تنفيذًا لتوجيات الرئيس.. مصر تشارك في عمليات البحث عن مصابي إعصار ليبيا
عرضت فضائية " إكسترا نيوز " تقريرًا عن مشاركة مصر في عمليات البحث عن المصابين وانتشال الجثث في المناطق المتضررة بسبب الإعصار في ليبيا.

 

"مكنش هو".. مفاجأة صادمة بشأن إعلان محمد صلاح الأخير مع لوفرين ..فيديو
تصدر اسم النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهوره في أحد الإعلانات لشركات مشروبات غازية شهيرة يروج لمحافظة الإسكندرية، وسط احتفاء كبير بالإعلان، وظهور لاعب ليفربول السابق ديان لوفرين، والذي من المعروف أنه صديق محمد صلاح المفضل.

 

بكري: الشعب المصري يعي ما قدمه الرئيس السيسي خلال السنوات السابقة
أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن  مصر ستمر من هذه المرحلة رغم الظروف الصعبة، وبعد المرور من هذه الأزمة سنعي حجم ما تحقق من  إنجازات على أرض الواقع.

 

إنجازات على أرض الواقع.. حزب السادات الديمقراطي: السيسي صادق وصاحب مشروع
كشف عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، تفاصيل دعم الحزب لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

 

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