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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستثمري الغاز تشيد بالتطور المذهل في علاقات وزارة البترول مع الشركات العالمية

الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد الدين


 أشاد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المٌسال بالتطوّر المٌذهل الذي حققته وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والذى أسفر الأن عن تقدّم غير مسبوق فى زيادة إنتاج مصر مع البترول والغاز والغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة.

وأكد سعد الدين بأن النجاح الى حققته الوزارة مع شركة إينى الإيطالية يعتبر نموذجاً للتكامل الاقتصادي وفق الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة قبل عدة سنوات للإستفادة من الخبرات العالمية في عمليات الإكتشافات والتنقيب مما أسفر عن زيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز، خاصة مع وصول متوسط الإنتاج اليومى لحقل ظهر خلال العام الجارى إلى 2.4  مليار قدم مكعب وحوالي 3700 برميل يوميًا من المكثفات، علاوة على بدء الإنتاج من البئر الـ 20 بحقل ظُهر خلال أكتوبر المقبل.

وأضاف رئيس جمعية مستثمرى الغاز المٌسال بأن مصر حققت حتى الأن ما يزيد عن 532 كشفا عن ثروتها المعدنية ، موزعة بين 313 كشفا بتروليا، و219 كشفا لـ الغاز الطبيعي، مرجعاً ذلك إلى خطة قطاع البترول المدعومة من القيادة السياسية والتي استهدفت توسيع الشراكات الاقتصادية مع الكيانات العالمية.

بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في قطاع البترول والتي كانت نتيجتها حالياً أن أصبحت مصر مركزاً إقليميا للغاز في شرق المتوسط، وتحقيق فائضاً في أغلب احتياجاتها من مشتقات البترول والطاقة وإقامة عشرات المشروعات في مختلف مصادر الطاقة لتنويع مصادرها من الطاقة الجديدة والمتجددة النيتروجين الأخضر.

الثروة المعدنية البترول والغاز البترول والثروة المعدنية البترول والطاقة الخبرات العالمية

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