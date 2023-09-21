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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي له.. 5 معلومات صادمة عن مرض ألزهايمر

معلومات عن مرض الزهايمر
معلومات عن مرض الزهايمر

فى اليوم العالمي لداء الزهايمر الموافق يوم 21 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لمرضى الزهايمر ، الذي اشتق اسمه من اسم الطبيب الألماني ألويس ألزهايمر، الذي اكتشفه عام 1906م، ألزهايمر مرض يصيب كبار السن غالبًا، يبدأ الشخص المصاب بفقدان خفيف للذاكرة ويؤدي إلى فقدان القدرة على إجراء محادثة بسيطة أو التفاعل مع الأحداث المحيطة.

ويعد أشهر أنواع الخَرَف، ومن الممكن أن يؤثر في قيام الشخص بأنشطته اليومية؛
الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخرَف؛ وهو تدهور تدريجي في الذاكرة والقدرة على التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية، ويمكن أن تؤثر هذه التغيرات في قدرة الشخص على أداء وظائفه.وحسب موقع Medical daily

نرصد أهم المعلومات عن مرض الزهايمر:
ما هو الزهايمر:

داء الزهايمر هو اضطراب في الدماغ يتفاقم بمرور الوقت، ويتسم بحدوث تغيرات في الدماغ تؤدي إلى ترسبات لبعض البروتينات. يسبب داء الزهايمر تقلصًا في الدماغ وموت خلاياه في النهاية ،ويعتبر تراجعٌ بطيء وتدريجي في الوظيفة الذهنية بما في ذلك الذاكرة والتفكير والحكم والقدرة على التعلم.

 

معلومات عن مرض الزهايمر:


- قد يكون الشخص المصاب بالمرض واعيًا بوجود صعوبة في تذكر الأشياء والتفكير بوضوح. 

ومع تدهور الأعراض، من المحتمل جدًا أن يلاحظ أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء المشكلات.


- مع تقدم المرض، تتدهور الذاكرة وتظهر أعراض أخرى.فقدان الذاكرة هو العرض الرئيسي لداء الزهايمر. وتتضمن المؤشرات المبكرة للمرض صعوبة تذكر الأحداث أو المحادثات الأخيرة.

 

-يسبب داء الزهايمر تدهور في القدرة على اتخاذ قرارات وأحكام معقولة في المواقف اليومية.

-قد يتخذ الشخص اختيارات سيئة داخل الأوساط الاجتماعية أو يرتدي ملابس لا تتناسب مع أحوال الطقس.

-وقد يصبح من الصعب على الشخص التعامل مع المشكلات اليومية.

-تؤدي التغيرات الدماغية المرتبطة بداء الزهايمر إلى تزايد المشكلات في الحالات


-تنتاب كل شخص هفوات في الذاكرة بين الحين والآخر، لكن فقدان الذاكرة المرتبط بداء الزهايمر

-يستمر ويزداد سوءًا ،ومع مرور الوقت، يؤثر فقدان الذاكرة في القدرة على أداء الوظائف في العمل أو في المنزل.

-قد يفعل الأشخاص المصابون بالزهايمر الإكثار من تكرار نفس العبارات والأسئلة.


-نسيان المحادثات أو المواعيد أو الأحداث.


-وضع الأشياء في غير مكانها، وغالبًا ما يضعونها في أماكن غير منطقية.

 

-الضياع في أماكن كانوا يعرفونها جيدًا.
نسيان أسماء أفراد العائلة والأشياء المستخدمة يوميًا في نهاية المطاف.


-مواجهة صعوبة في العثور على الكلمات المناسبة لوصف الأشياء أو التعبير عن الأفكار أو المشاركة في المحادثات.

 

-يمكن لتغيرات الدماغ المصاحبة لداء الزهايمر التأثير في الحالة المزاجية والسلوك، وقد تشمل المشكلات مثل الاكتئاب ،فقدان الاهتمام بالأنشطة.
الانسحاب الاجتماعي،التقلُّبات المزاجية.فقدان الثقة بالآخرين ،الغضب أو السلوك العدواني،
التغيرات في عادات النوم.

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