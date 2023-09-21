طريقة عمل الكبدة البانيه .. تعرف عليها

إذا كنت تحاولين تقديم أكلات مختلفة في المنزل، نقدم لك اليوم الكبدة والمخ البانيه.

أولا الكبدة البانيه

المقادير

نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح مثل الفراخ

بصلة وبهارات ملح فلفل وليمون

بيضة ولبن

دقيق وبقسماط

الطريقة

أحضري الكبدة وتبليها بملح وفلفل وكمون وليمون ووضعها في مصفى لتصفى من أى دم فيها

بعدها نفرم البصله مع البهارات والملح الناعم

ونتبل الكبدة بالبصل ونتركها نصف ساعة او ربع ساعة.

بعدها نضعها في الدقيق ثم وضع البيضة عليها وبعض اللبن وملح وفلفل

وبعدها بقسماط

ونحمرها على نار متوسطة حتى تنضج

مقادير المخ البانيه

مخ

بيض

بقسماط

ملح وفلفل أسود وكمون

طريقة عمل المخ البانيه

نغسل المخ بالماء وقليل من الخل، ثم تتبيله بالملح والفلفل والكمون.

نضعه فى مصفاة سلك على ماء مغلى حتى ينضج فى البخار.

بعد تمام نضجه قطعيه إلى شرائح، اضربى البيضة مع الملح والفلفل وضعى فيه المخ.

غطى المخ بالبقسماط واقليه فى زيت غزير ليصبح ذهبى اللون.