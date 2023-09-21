أحمد عيد عبد الملك يهاجم لاعبي الزمالك

انتقد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، أداء لاعبي الزمالك في مباراة اليوم أمام بيراميدز.

وكتب أحمد عيد عبد الملك، خلال حسابه على تويتر: "مين دول !!45 دقيقة بيراميدز بيتمرن والزمالك بيتفرج لا هما قادرين يضغطوا ولا يلعبوا من الـ ١٢ يوم بتوع فترة الإعداد اللي اللاعيبة متلحقش حتي تشم نفسها بالاضافة لضعف كواليتي الكباتن، والله في فرق في الدرجات الادني يبقي ماتش النهاردة بالنسبالهم عادي ورايح جاي!!

‏وتابع أحمد عيد عبد الملك: "والراجل مغير 7 لاعيبين من الماتش الي فات بردو ده بيهرج طالما الموسم هربان كدة من بدري هاتو حد يلعب علي قد الامكانيات وخلاص وبالشكل ده حتي مش هتبقي في نص الجدول ولا هتصعد الماتش الجاي في الكونفدرالية ربنا يكون في عون الجمهور والله.. ‏هو النادي حالياً محلتوش غير جمهوره بس !!".