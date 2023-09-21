زيلينسكي يشكر بايدن على دعم أمريكا الهائل لأوكرانيا خلال حربها مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إنه “يشكر واشنطن على "دعمها الهائل" لأوكرانيا في مواجهة روسيا”.

ومنذ وقت قليل، استقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نطيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض. حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتأتي الزيارة على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقد صرح مسؤولون أمريكيون أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 325 مليون دولار لأوكرانيا، تزامنا مع زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي لواشنطن.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن صواريخ ATACMS التشغيلية التكتيكية لن يتم تضمينها في حزمة المساعدات الجديدة لكييف. وأضاف سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر عدم توفير نظام ATACMS، لكن مثل هذا الاحتمال قيد النظر في المستقبل، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.