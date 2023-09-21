بعد إعلان تعليق جلسات الحوار الوطني.. طلعت عبدالقوي يكشف السبب وموعد عودتها|فيديو

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تقرّر تعليق جلسات الحوار الوطني.



وأضاف طلعت عبد القوى ، خلال برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أنه قبل تعليق الجلسات تم عقد 74 جلسة عامة و 16 جلسة متخصصة وتم إصدار العديد من التوصيات الخاصة بعدد من المحاور منها السياسى والمجتمعى.

الانتخابات الرئاسية

ولفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن سبب تعليق الجلسات هو الانتخابات الرئاسية حيث سيتم الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الاثنين القادم، على ان تعاود الجلسات بعد الانتخابات لاستكمال مناقشة الموضوعات الهامة.

وأوضح طلعت عبدالقوي أن جميع أعضاء مجلس الأمناء رأوا ضرورة تعليق جلسات الحوار، حرصًا منهم على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين”.