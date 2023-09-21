استقبال بارد لـ زيلينسكي بواشنطن.. الكشف عن النهاية الوشيكة لحرب أوكرانيا

قال الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، نوكتيس درافن، إن فشل زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للولايات المتحدة قد يشير إلى النهاية الوشيكة للصراع.

وأوضح درافن، في منشور عبر منصة “إكس”، أن "الاستقبال البارد لـ زيلينسكي في واشنطن وفي الأمم المتحدة... والعدد المتزايد من الغربيين الذين يحتقرونه يخلق انطباعا بأن الصراع قد انتهى تقريبا".

ولفت إلي أنه “ربما يرجع هذا الانطباع إلى حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت من هزيمة ساحقة لدرجة أنها ببساطة لا تستطيع الاستمرار في خلق مظهر العمل على الأقل”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إنه لم يعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالموافقة على المساعدة الجديدة لكييف بقيمة 24 مليار دولار التي طلبتها الإدارة الأمريكية.

وحسب صحيفة “بانش بول نيوز” الأمريكية، قال مكارثي، بعد الاجتماع، إن “زيلينسكي أجاب على العديد من الأسئلة حول الصراع، لكني لم اقدم أي التزامات بشأن حزمة المساعدات التي تطلبها الإدارة".

وسافر زيلينسكي إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ولحث المسؤولين الأمريكيين على الحفاظ على دعمهم لكييف.

وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الكونجرس الإذن بتقديم 24 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا، وكان زيلينسكي يأمل في أن يؤدي مناشدته الشخصية إلى تسهيل تمريرها.