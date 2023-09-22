مفيش فايدة | فرج عامر يثير الجدل عقب مباراة الزمالك وبيراميدز

علّق فرج عامر رئيس نادي سموحة، علي تعادل الزمالك المثير أمام بيراميدز، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "لعب نادي بيراميدز اليوم.. للأسف أكد نظرية مفيش فايدة، وإن مهما فعل بيراميدز لن يكسب بطولة ، لأن الزمالك تلاعب ببيراميدز، وكاد أن يكسب في الشوط الثاني بنصف فريق لولا خروج نيمار من الملعب".

وتعادل فريق الزمالك أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقان أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

وأحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد ورمضان صبحي، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا، وإبراهيم نداي.