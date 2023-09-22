عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يهنئ لاعبه السابق جيلبرتو بعيد ميلاده الـ41

جيلبرتو
جيلبرتو

احتفل الأنجولى سيباستياو جيلبرتو، أحد أهم وأنجح الصفقارت الافريقية فى تاريخ النادي الأهلى، امس الخميس بعيد ميلاده الـ41، حيث إنه من مواليد 21 سبتمبر 1982.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادى الاهلي عبر اكس "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد عناصر الجيل الذهبي .. جيلبرتو .. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد 🥳"

ويعد جيلبرتو من أهم العناصر فى منتخب بلاده منذ 2002، وتحديدا فى كأس الأمم الأفريقية 2008 فى غانا، و2010 فى أنجولا.


شارك جيلبرتو مع الأهلى فى 280 مباراة، وسجل 6 أهداف، وتوج معه بـ21 بطولة "6 بطولات دورى ممتاز و3 دورى أبطال أفريقيا و4 سوبر أفريقى و5 سوبر مصرى و3 كأس مصر".

٢٠٢٣٠٩٢١_٢١٣٤١٢
٢٠٢٣٠٩٢١_٢١٣٤١٢

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

ترشيحاتنا

لتعزيز التعاون في قطاع الصحة.. تدشين التحالف «المصري - الأفريقي» للتنمية الطبية

شكري يطلع على رؤية مالي بشأن تطور أوضاع النيجر ويؤكد موقف مصر الداعي لسُرعة حل الأزمة

داليا البحيري : فيلم أولاد حريم كريم يسلم الراية لجيل الشباب

تعليق شديد اللهجة من بركات على مشاجرة لاعبي بيراميدز والزمالك

بقيمة 325 مليون دولار.. البنتاحون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

شكري: نرحب بالمناقشات الجارية مع بيلاروسيا لتوطين بعض الصناعات في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رواد السوشيال ميديا يثيرون الجدل بصور مرعبة لأمواج تبتلع مباني درنة.. ما القصة؟

هاني الناظر يكشف سر مؤامرة بالسوشيال ميديا وتأثيرها على الجسم

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

طعمه مر.. رئيس لجنة سلامة الغذاء توضح سبب اللون الأصفر في السمك

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ