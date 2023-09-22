الأهلي يهنئ لاعبه السابق جيلبرتو بعيد ميلاده الـ41

احتفل الأنجولى سيباستياو جيلبرتو، أحد أهم وأنجح الصفقارت الافريقية فى تاريخ النادي الأهلى، امس الخميس بعيد ميلاده الـ41، حيث إنه من مواليد 21 سبتمبر 1982.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادى الاهلي عبر اكس "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد عناصر الجيل الذهبي .. جيلبرتو .. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد 🥳"

ويعد جيلبرتو من أهم العناصر فى منتخب بلاده منذ 2002، وتحديدا فى كأس الأمم الأفريقية 2008 فى غانا، و2010 فى أنجولا.



شارك جيلبرتو مع الأهلى فى 280 مباراة، وسجل 6 أهداف، وتوج معه بـ21 بطولة "6 بطولات دورى ممتاز و3 دورى أبطال أفريقيا و4 سوبر أفريقى و5 سوبر مصرى و3 كأس مصر".