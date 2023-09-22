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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملامح جذابة.. هند صبري تغازل جمهورها عبر إنستجرام بإطلالة شبابية |شاهد

هند صبري
هند صبري

شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هند صبري بإطلالة شبابية مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية توب بغطاء للرأس باللون الفضي اللامع ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفيها ولم تضع ميك اب.

وينتظر جمهور وعشاق مسلسل "عايزة أتجوز"، بطولة الفنانة هند صبري، الجزء الثاني من المسلسل، والذي سيكون بعنوان "البحث عن علا"، ومن المقرر الإنتهاء من تصويره في شهر نوفمبر المقبل. 

من هم أبطال مسلسل البحث عن علا ؟


مسلسل "البحث عن علا"، بطولة الفنانة هند صبري والفنانة سوسن بدر، الفنان هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وانضم إلى العمل نجوم آخرين لم يكونوا في الجزء الأول وهم الفنان باسل خياط، والعمل من تأليف غادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.

 ما هي آخر أعمال هند صبري؟

في سياق آخر، حصد فيلم "بنات آلفة" للنجمة هند صبرى 3 جوائز من مهرجان كان السينمائى، والفيلم من اخراج التونسية كوثر بن هنية، وحصد الفيلم جائزة "العين الذهبية" لتصل عدد جوائز الفيلم بالمهرجان إلى 3 جوائز بعد حصوله على جائزتي "السينما الإيجابية" والتي تمنح للفيلم الطويل الأكثر إيجابية في قائمة الأفلام المترشحة بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، وتكافؤ هذه الجائزة الفيلم الأكثر تناولًا للسينما كوسيلة لتغيير نظرتنا للعالم وخدمة الأجيال المقبلة نحو عالم أكثر إيجابية.

الفيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٢١_٢٠٤١٤٩
هند صبري بملامح طبيعية أبطال مسلسل البحث عن علا إطلالة شبابية

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