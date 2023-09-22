أخبار الفن| حماقي يشعل حفل الكويت .. ولينا أحمد الفيشاوي تتخذ قرارًا مفاجئًا

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها لينا أحمد الفيشاوي تتخذ قرارًا مفاجئًا، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

أجرى الفنان محمد عبده، بروفاته الأخيرة مساء أمس الخميس 21 سبتمبر، استعدادا لحفله الغنائي مساء اليوم الجمعة 22 سبتمبر، في جدة، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي بالمملكة.

بدأ الفنان محمد حماقي، حفله الغنائي في دولة الكويت، المقام حاليا، بعدما انتهت المطربة أصيل هميم، من الجزء الأول للحفل.

وظهر محمد حماقي، في حفل الكويت بإطلالة كلاسيكية مرتديا بنطال وقميص باللون الأسود، وأشعل حماس جمهوره الكويت في بداية الحفل بأغنية أحلى حاجة فيكي.

أحيت الفنانة أصيل هميم، حفلا غنائيا ساهرا لها مساء أمس الخميس، في دولة الكويت، قبل أن يختتم الفنان محمد حماقي، الجزء الثاني من الحفل.

وظهرت أصيل هميم، في الحفل، بفستان اسود لامع، وأدت عدد من أروع أغانيها القديمة والحديثة من بينها: (أخر ظهور، المفروض، يشبهك قلبي)، وغيرها.

تحل اليوم الجمعة 22 سبتمبر، ذكرى رحيل الفنان هشام سليم، الأولى، الذي ولد في 27 يناير عام 1958، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم العام الماضي 2022، عن عمر يناهز الـ 64 عاما.

قررت لينا أحمد الفيشاوي، الاتجاه للتمثيل على خطى والدها الفنان أحمد الفيشاوي، وجدها الراحل فاروق الفيشاوي، وأيضا جدتها الفنانة سمية الألفي.

واتجهت لينا أحمد الفيشاوي، للمشاركة مع إحدى فرق التمثيل في لندن، والتي تدعم صغار المواهب هناك، حيث تعيش مع والدتها هند الحناوي.

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الجزء الأول من ألبوم الفنانة أميمة طالب، الذي يحمل اسم تذكر النسيان، مساء الخميس 21 سبتمبر، والذي يتضمن 4 أغاني.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- تيزر ألبوم أميمة طالب، معلنة عن طرح الجزء الأول منه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.