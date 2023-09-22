أخبار الفن| حماقي يشعل حفل الكويت .. ولينا أحمد الفيشاوي تتخذ قرارًا مفاجئًا

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها لينا أحمد الفيشاوي تتخذ قرارًا مفاجئًا، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:
محمد عبده يُجري بروفاته الأخيرة استعدادًا لحفل اليوم الوطني السعودي
أجرى الفنان محمد عبده، بروفاته الأخيرة مساء أمس الخميس 21 سبتمبر، استعدادا لحفله الغنائي مساء اليوم الجمعة 22 سبتمبر، في جدة، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي بالمملكة.
أحلى حاجة فيكي .. محمد حماقي يبدأ حفله بالكويت ويشعل حماس جمهوره
بدأ الفنان محمد حماقي، حفله الغنائي في دولة الكويت، المقام حاليا، بعدما انتهت المطربة أصيل هميم، من الجزء الأول للحفل.
وظهر محمد حماقي، في حفل الكويت بإطلالة كلاسيكية مرتديا بنطال وقميص باللون الأسود، وأشعل حماس جمهوره الكويت في بداية الحفل بأغنية أحلى حاجة فيكي.
قبل فقرة حماقي|يشبهك قلبي.. العراقية أصيل هميم تحيي حفلاً غنائياً ساهراً بالكويت
أحيت الفنانة أصيل هميم، حفلا غنائيا ساهرا لها مساء أمس الخميس، في دولة الكويت، قبل أن يختتم الفنان محمد حماقي، الجزء الثاني من الحفل.
وظهرت أصيل هميم، في الحفل، بفستان اسود لامع، وأدت عدد من أروع أغانيها القديمة والحديثة من بينها: (أخر ظهور، المفروض، يشبهك قلبي)، وغيرها.
في ذكراه الأولى .. قصة وفاة هشام سليم المأساوية بسبب السرطان
تحل اليوم الجمعة 22 سبتمبر، ذكرى رحيل الفنان هشام سليم، الأولى، الذي ولد في 27 يناير عام 1958، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم العام الماضي 2022، عن عمر يناهز الـ 64 عاما.
اتجهت لهذا المجال .. قرار مفاجئ من لينا أحمد الفيشاوي بعد حلاقة شعرها
قررت لينا أحمد الفيشاوي، الاتجاه للتمثيل على خطى والدها الفنان أحمد الفيشاوي، وجدها الراحل فاروق الفيشاوي، وأيضا جدتها الفنانة سمية الألفي.
واتجهت لينا أحمد الفيشاوي، للمشاركة مع إحدى فرق التمثيل في لندن، والتي تدعم صغار المواهب هناك، حيث تعيش مع والدتها هند الحناوي.
تذكر النسيان.. طرح الجزء الأول من ألبوم أميمة طالب
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الجزء الأول من ألبوم الفنانة أميمة طالب، الذي يحمل اسم تذكر النسيان، مساء الخميس 21 سبتمبر، والذي يتضمن 4 أغاني.
ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- تيزر ألبوم أميمة طالب، معلنة عن طرح الجزء الأول منه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.