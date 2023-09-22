إغلاق المدارس وتحذيرات عاجلة للسكان.. غازات سامة في أجواء الفلبين

نفث بركان صغير لكنه مضطرب قرب العاصمة الفلبينية مانيلا، كميات أعلى من المتوسط من ثاني أكسيد الكبريت والضباب الدخاني البركاني، اليوم الجمعة، مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في 5 مدن وعشرات البلدات وحث السكان على البقاء في منازلهم.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المعهد الحكومي للبراكين والزلازل إنه رصد نشاطاً في السوائل البركانية الساخنة في بحيرة فوهة البركان تال، مما أدى إلى انبعاث غازات بركانية.



وظل التحذير عند المستوى الأول على مقياس من 5 مستويات، مما يعني "زيادة طفيفة في الزلازل والنشاط الدخاني أو الغازي للبركان".

وعلقت السلطات الدراسة الجامعية في عشرات البلدات والمدن بأقاليم مختلفة فضلاً عن 5 مدن في منطقة العاصمة.



وطلبت هيئة الطيران، اليوم الجمعة، من الطيارين تجنب التحليق بالقرب من فوهة البركان.

ويقع البركان تال في بحيرة ذات مناظر خلابة في إقليم باتانجاس بالقرب من مانيلا، ويبلغ ارتفاعه 311 متراً، وهو من بين أكثر البراكين نشاطاً من بين 24 بركاناً في الفلبين.



وجدير بالذكر أن الفلبين تقع ضمن "حزام النار" في المحيط الهادي حيث يتكرر وقوع الزلازل والأنشطة البركانية.