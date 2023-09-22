عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق المدارس وتحذيرات عاجلة للسكان.. غازات سامة في أجواء الفلبين

غازات سامة في أجواء
غازات سامة في أجواء الفلبين

نفث بركان صغير لكنه مضطرب قرب العاصمة الفلبينية مانيلا، كميات أعلى من المتوسط من ثاني أكسيد الكبريت والضباب الدخاني البركاني، اليوم الجمعة، مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في 5 مدن وعشرات البلدات وحث السكان على البقاء في منازلهم.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المعهد الحكومي للبراكين والزلازل إنه رصد نشاطاً في السوائل البركانية الساخنة في بحيرة فوهة البركان تال، مما أدى إلى انبعاث غازات بركانية.

 


وظل التحذير عند المستوى الأول على مقياس من 5 مستويات، مما يعني "زيادة طفيفة في الزلازل والنشاط الدخاني أو الغازي للبركان".

 

 

وعلقت السلطات الدراسة الجامعية في عشرات البلدات والمدن بأقاليم مختلفة فضلاً عن 5 مدن في منطقة العاصمة.

 


وطلبت هيئة الطيران، اليوم الجمعة، من الطيارين تجنب التحليق بالقرب من فوهة البركان.

 

ويقع البركان تال في بحيرة ذات مناظر خلابة في إقليم باتانجاس بالقرب من مانيلا، ويبلغ ارتفاعه 311 متراً، وهو من بين أكثر البراكين نشاطاً من بين 24 بركاناً في الفلبين.


وجدير بالذكر أن الفلبين تقع ضمن "حزام النار" في المحيط الهادي حيث يتكرر وقوع الزلازل والأنشطة البركانية.

اغلاق المدارس أكسيد الكبريت البركان العاصمة الفلبينية مانيلا العاصمة الفلبينية ثاني أكسيد الكبريت غازات سامة غازات بركانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

هل الاستحمام يغني عن الغسل من الجنابة ؟ .. الإفتاء تجيب

موضوعات متعلقة

مشروعات معالجة المياه وتبطين الترع.. إنجازات وزارة الري في 9 سنوات

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

دعاء يوم التروية مستجاب.. يشرح صدرك ويغفر ذنوبك

مصر الثالثة عربيًّا والـ 30 عالميًّا في الناتج الصناعي بـ124.4 مليار دولار

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

صدارة أهلاوية.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الأولى

ظاهرتان جويتان|مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أول اجتماع رسمي..توجيه سريع من زعيم كوريا الشمالية فور عودته من روسيا

سعر البصل هينزل.. شعبة الخضروات تعلن مفاجأة

منع البنطلون المقطوع والحظاظات والسلاسل.. محظورات لطلاب المدارس في العام الدراسي الجديد

موضوع خطبة الجمعة في مساجد الأوقاف.. حال النبي مع أصحابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوفر وأرخص.. طريقة عمل دبس الرمان في البيت

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

تان وفستان لافت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| نوع خضار ممنوع لمن يعانون من الحموضة.. هذه هي الإسعافات الأولية لمعالجة الحروق

فيديو

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ