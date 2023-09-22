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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف القعيد: هيكل كان يقدر عقلية جمال حمدان كثيرًا

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب والروائي  الكبير يوسف القعيد، إن كل طبعة صدرت في حياة هيكل من كتاب "شخصية مصر.. دراسة في عبقرية المكان" للدكتور جمال حمدان، كانت عند الأستاذ هيكل، لافتا إلى أن هيكل كان يقدر عقلية جمال حمدان تقديرًا غير عادي.


وأضاف يوسف القعيد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضاية extra news، أن هيكل كان يرى في ذلك الوقت أن مصر تعاملت مع جمال حمدان بما لا يجب أن تتعامل به معه .

 


ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

يوسف القعيد هيكل جمال حمدان محمد الباز extra news

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