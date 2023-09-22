يوسف القعيد: هيكل كان يقدر عقلية جمال حمدان كثيرًا

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن كل طبعة صدرت في حياة هيكل من كتاب "شخصية مصر.. دراسة في عبقرية المكان" للدكتور جمال حمدان، كانت عند الأستاذ هيكل، لافتا إلى أن هيكل كان يقدر عقلية جمال حمدان تقديرًا غير عادي.



وأضاف يوسف القعيد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضاية extra news، أن هيكل كان يرى في ذلك الوقت أن مصر تعاملت مع جمال حمدان بما لا يجب أن تتعامل به معه .



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.