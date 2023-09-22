يوسف القعيد: نجيب محفوظ لم يكن ضد السادات بشكل مُطلق عكس جمال عبدالناصر|فيديو

أكد الكاتب والروائي يوسف القعيد، أن موقف الأديب نجيب محفوظ من أنور السادات ونصر أكتوبر كان مختلفًا عن موقف حسنين هيكل.

وقال يوسف القعيد في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “ الشاهد” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”: "نجيب محفوظ انتقد جمال عبدالناصر كثيرًا في رواياته، لكنه كان يرى أن الحرب مع العدو الإسرائيلي لابد لها من نهاية".

وتابع يوسف القعيد: "نجيب محفوظ لم يكن ضد السادات بشكل مطلق، مضيفا: "صحيح أن رواياته التي تنتقد الحياة في حكم السادات مهمة جدًا، إنما لم يكن له موقف بنفس عنف موقفه من جمال عبدالناصر".