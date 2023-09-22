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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف القعيد: نجيب محفوظ لم يكن ضد السادات بشكل مُطلق عكس جمال عبدالناصر|فيديو

يوسف القعيد
يوسف القعيد

أكد الكاتب والروائي يوسف القعيد، أن موقف الأديب نجيب محفوظ من أنور السادات ونصر أكتوبر كان مختلفًا عن موقف حسنين هيكل. 

 

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وقال يوسف القعيد في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “ الشاهد” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”: "نجيب محفوظ انتقد جمال عبدالناصر كثيرًا في رواياته، لكنه كان يرى أن الحرب مع العدو الإسرائيلي لابد لها من نهاية".

 

وتابع يوسف القعيد: "نجيب محفوظ  لم يكن ضد السادات بشكل مطلق، مضيفا: "صحيح أن رواياته التي تنتقد الحياة في حكم السادات مهمة جدًا، إنما لم يكن له موقف بنفس عنف موقفه من جمال عبدالناصر". 

 

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