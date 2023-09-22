الفلبين تحذر السكان من خطورة تزايد نشاط بركان تال

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السلطات في الفلبين ، حذرت اليوم الجمعة، من مخاطر نشاط بركاني قرب العاصمة مانيلا، مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم بعد أن اضطرت لإغلاق مدارس في 5 مدن وعشرات البلدات.

وقال المعهد الحكومي للبراكين والزلازل، إنه رصد نشاطًا في السوائل البركانية الساخنة في بحيرة فوهة البركان تال، ما أدى إلى انبعاث غازات بركانية، ومن جانبها، طلبت هيئة الطيران، اليوم الجمعة من الطيارين تجنب التحليق بالقرب من فوهة البركان.

ويقع البركان تال بإقليم باتانجاس بالقرب من مانيلا، ويبلغ ارتفاعه 311 مترًا، وهو ثاني أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين، حيث ثار 33 مرة منذ عام 1572، وكان آخر ثوران له في أكتوبر 1977، لكنه أظهر علامات على الاضطراب في الفترة بين عامي 2008 و2011، وكذلك في عام 2019.

وقد ظل التحذير حاليًا عند المستوى الأول، ما يعني "زيادة طفيفة في الزلازل والنشاط الدخاني أو الغازي للبركان"، فيما يتكرر وقوع الزلازل والأنشطة البركانية بسبب وقوع الفلبين ضمن "حزام النار" في المحيط الهادي.

