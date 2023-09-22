سكتات دماغية وفشل كلوي.. استشاري يحذر من إهمال علاج الضغط

قال الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب، إن مرض الضغط يتسبب في وفاة 1000 شخص كل ساعة بسبب السكتات الدماغية والنوبات القلبية، مضيفا “الناس لازم تعرف أن مرض الضغط هو القاتل الصامت”.



خطورة إهمال علاج مرض الضغط



وأوضح “الغمراوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن مرض الضغط ليس له أعراض، والصداع ليس له علاقة بارتفاع ضغط الدم، مشددًا على أهمية قياس ضغط الدم والكوليسترول والسكر باستمرار.



وأشار استشاري القلب إلى أن تناول أكثر من 5 جرامات ملح يؤثر سلبًا على صحة القلب، مؤكدًا أن إهمال علاج ضغط الدم يؤدي إلى السكتات الدماغية وهبوط في القلب والفشل الكلوي.