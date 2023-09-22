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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحركة الوطنية: تأييد الرئيس السيسي لفترة جديدة أمر ملح.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال اللواء رؤوف السيد علي ، رئيس حزب الحركة الوطنية ، إن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة كان امرا لابد منه ، مشيرا إلى أن الانجازات التنموية التي حدثت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مكنت مصر من حجز مكانتها في الصعيد الدولي .

ولفت رئيس حزب الحركة الوطنية ، خلال مكالمة هاتفية لفضائية " اكسترا نيوز " ، إلى أن الانجازات التي تمت تجعل تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة أمر ملح ، وتقتضيه الضرورة والمصلحة العامة .

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية ، أن المشروعات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لابد من استكمالها ، ولا يمكن التحيز لاختيار آخر ، حتى لا نضيع الوقت  ، موضحا :" الرئيس على دراية بتلك المشروعات ويمكنه استكمالها ".

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لاستكمال الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفي سياق ذلك أصدرت الهيئة بيان تنوه من خلاله أنه جرى استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات. 
 

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