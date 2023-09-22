شائعات طرح الـ 50 جنيها البلاستيكية.. هؤلاء معاقبون بعد رد المركزي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة بأنباء عن طرح عملة الـ 50 جنيهاً البلاستيكية عليها رسمة فرعونية، تم تصنيعها من البوليمر، وهو ما تم نفيه من مصادر مصرفية، مؤكدة أن كل ما يثار عن طرح الخمسين جنيه البلاستيكية شائعات عارية تماما من الصحة.

نفي شائعات عملة الـ 50 جنيهاً البلاستيكية



وأوضحت مصادر داخل البنك المركزي أن الصورة المنتشرة لعملة الـ 50 جنيهاً البلاستيكية هي صورة تم فبركتها بواسطة برنامج الفوتوشوب، منوهة بأن آخر ما تم طرحه من عملات مصنعة من مادة البوليمر في مصر هي الـ 10 جنيه والتي طرحت منذ منذ أكثر من عام، والـ 20 جنيه البلاستيكية والتي طرحت منذ عدة أشهر في يونيو الماضي.

جدير بالذكر أن طرح العملات الجديدة البلاستيكية في مصر يأتي تماشيا مع إحلال وتجديد العملات لتواكب أفضل وأحسن العملات في العالم.

عقوبة نشر الأكاذيب والشائعات بشأن عملة الـ 50 جنيهاً البلاستيكية

اعتبر قانون العقوبات نشر الأخبار الكاذبة والشائعات من الجرائم التي تستحق الحبس والغرامة حيث نصت المادة المادة 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونصت المادة 102 مكرر والتى تنص على" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.



ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

حقيقة طرح عملة الـ 50 جنيهاً البلاستيكية في الأسواق



وكانت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، قد كشفت خلال تصريحات تلفزيونية لها حقيقة ما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول طرح الـ 50 جنيه البلاستيكية في الفترة الحالية، في ضوء الاهتمام الكبير من قطاع كبير من المواطنين في معرفة حقيقة طرح 50 جنيه بلاستيكية خلال الفترة المقبلة.

وقالت "الدماطي" إن كل ما يتم تداوله حول طرح 50 جنيه بلاستيكية في مصر أمر غير صحيح بالمرة، وكل ما يتم تداوله خاطئ تماما، وأمور شائعة، خاصة أن مصر في الفترة الراهنة تواجد العديد من الشائعات في العديد من الملفات المختلفة.