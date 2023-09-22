الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم تحت 18عامًا

نشرت وزارة الأوقاف، من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم تحت سن ( 18 ) عامًا.
الفائزون في مسابقة القرآن الكريم تحت سن 18عامًا
وهم :
أولًا : الفائزون بخمسة آلاف جنيه لكل منهم مع التصفية على المركز الأول المؤهل للمسابقة العالمية :
المستوى الأول : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم تحت سن عشر سنين).
1. عبد الرحمن أحمد السيد محمد – القليوبية.
2. أحمد نبيل إبراهيم أحمد – الإسكندرية.
3. ساره سامح صبري راشد – الدقهلية.
المستوى الثاني : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من عشر سنوات حتى خمسة عشر عاما) .
1. الزهراء عبد الله محمد العتراوي – الغربية.
2. أسماء محمود عبد الغني محرم- المنوفية.
3. حسام محمد عبد الهادي العشماوي – دمياط.
4. هاجر محمد عبد الفتاح علي – القليوبية.
المستوى الثالث : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من خمسة عشر عاما حتى ثمانية عشر عاما)
1. محمد أحمد حسن عبد الحليم – الإسكندرية.
2. خالد محمد حبيب محمد – المنيا.
3. الحسن أحمد محمد حسن – أسوان.
4. ياسمين نادر محمد ابو النصر – البحيرة.
5. بدور محمد علي اسماعيل - بني سويف.
6. هاجر عادل فوزي عبد الجليل- البحيرة.
7. بسمه زكي يوسف هواش - الغربية.
8. فاطمة أحمد محمد راشد – المنوفية.
9. مازن فرج إبراهيم مرزوق- أسوان.
10. ندى وليد محمد أحمد جعفر – المنوفية.
ثانيًا : الفائزون بثلاثة آلاف جنيه لكل منهم :
المستوى الأول : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم تحت سن عشر سنين).
1. آسيا محمد سيد جمعة - الجيزة .
2. عمر عبد الفتاح أحمد كمال أحمد - الشرقية .
المستوى الثاني : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من عشر سنوات حتى خمسة عشر عاما) .
1. إسراء أشرف عيسى موسى - الدقهلية .
2. حفصة الصباحى محمد الصباحى - شمال سيناء.
3. باسل محمد أحمد كمال أحمد – الشرقية.
4. بسملة محمد سالم محمد - كفر الشيخ.
5. منة الله إبراهيم على أحمد محمد – الشرقية.
المستوى الثالث : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من خمسة عشر عاما حتى ثمانية عشر عاما) .
1. آية محمود صابر السيد – الجيزة.
2. سارة صوفى صبحى سيد – الجيزة.
3. أميرة أحمد محمد عبدالرحيم – الأقصر.
4. رنا ممدوح بكر بكر – الجيزة.
5. فرح تامر عبد الهادي إبراهيم - الدقهلية.
6. رحاب أحمد السيد عبد العال – سوهاج.
7. شروق إبراهيم محمد أبو عيطه – البحيرة.
8. ندى أحمد إسماعيل محمد – الجيزة.
9. دعاء صلاح محمد أحمد - بني سويف.
10. رحمة عبد الجليل عبد الجليل - دمياط.
11. بسمة محمد عثمان عبد الرازق – الشرقية.
12. مصطفى محمد فتحي ناصف – الغربية.
13. رحمة حامد سعد سعد علي حويلة - كفر الشيخ.
14. أبو بكر محمد الشحات محمد - الشرقية.
ثالثًا : الفائزون بألفي جنيه لكل منهم :
المستوى الأول : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم تحت سن عشر سنين).
1. سما مجدى أحمد عبدالفتاح أحمد - كفر الشيخ.
2. عبدالله كريم فؤاد محمد – الشرقية.
3. جنى محمود أحمد محمد بخيت – سوهاج.
4. مريم بسام نبيل عبد الحكيم – الجيزة.
5. مريم حمادة سيد مصطفى – قنا.
6. ملك علاء محمد عبد الفضيل – المنيا.
7. ساره محمد مبروك رجب عبده – البحيرة.
المستوى الثاني : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من عشر سنوات حتى خمسة عشر عاما) .
1. نور حسن محمد عبدالعزيز – الإسماعيلية.
2. ندى إيهاب محمد المنسي - كفر الشيخ.
3. رنا رضا محمد محمد – الجيزة.
4. يوسف محمد عزت حمودة – دمياط.
5. نيرة محمد حسن الرمادي – البحيرة.
6. مودة السباعي محمود السباعي – الدقهلية.
7. أروى محمود عبد الغني محرم – المنوفية.
8. محمد محمود عبدالقادر محمد - بني سويف.
9. منة الله محمد مولد أبو طالب- الدقهلية.
10. بسملة نادر اسماعيل الجندي – الغربية.
11. هاجر حمادة محمد سليمان خلاف - كفر الشيخ.
12. شروق عبد الله عبد الجواد فايد – المنوفية.
المستوى الثالث : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من خمسة عشر عاما حتى ثمانية عشر عاما) .
1. يارا جمال محمد أبو سعدة – المنوفية.
2. سلمى محمود محمد محمود – القاهرة.
3. آلاء سعيد محمد راشد – المنوفية.
4. محمود عزت عبدالحميد إسماعيل – قنا.
5. مريم مصطفى محمد عزت - بني سويف.
6. مروة محمد عبدالعظيم محمد - بني سويف.
7. محمد عبد الحسيب عثمان – أسيوط.
علمًا بأن موعد اختبار المرشحين للتصفية على المركز الأول المؤهل للمسابقة العالمية يوم السبت 30 / 9/ 2023م بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة بباب اللوق، مع ضرورة إحضار صورة الرقم القومي وصورتين شخصيتين حديثتين