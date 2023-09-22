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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم تحت 18عامًا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف، من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم تحت سن ( 18 ) عامًا.

الفائزون في مسابقة القرآن الكريم تحت سن 18عامًا

وهم :

أولًا : الفائزون بخمسة آلاف جنيه لكل منهم مع التصفية على المركز الأول المؤهل للمسابقة العالمية :

المستوى الأول : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم تحت سن عشر سنين).

1. عبد الرحمن أحمد السيد محمد – القليوبية.

2. أحمد نبيل إبراهيم أحمد – الإسكندرية.

3. ساره سامح صبري راشد – الدقهلية.

المستوى الثاني : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من عشر سنوات حتى خمسة عشر عاما) .

1. الزهراء عبد الله محمد العتراوي – الغربية.

2. أسماء محمود عبد الغني محرم- المنوفية.

3. حسام محمد عبد الهادي العشماوي – دمياط.

4. هاجر محمد عبد الفتاح علي – القليوبية.

المستوى الثالث : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من خمسة عشر عاما حتى ثمانية عشر عاما)

1. محمد أحمد حسن عبد الحليم – الإسكندرية.

2. خالد محمد حبيب محمد – المنيا.

3. الحسن أحمد محمد حسن – أسوان.

4. ياسمين نادر محمد ابو النصر – البحيرة.

5. بدور محمد علي اسماعيل - بني سويف.

6. هاجر عادل فوزي عبد الجليل- البحيرة.

7. بسمه زكي يوسف هواش - الغربية.

8. فاطمة أحمد محمد راشد – المنوفية.

9. مازن فرج إبراهيم مرزوق- أسوان.

10. ندى وليد محمد أحمد جعفر – المنوفية.

ثانيًا : الفائزون بثلاثة آلاف جنيه لكل منهم :

المستوى الأول : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم تحت سن عشر سنين).

1. آسيا محمد سيد جمعة - الجيزة .

2. عمر عبد الفتاح أحمد كمال أحمد - الشرقية .

المستوى الثاني : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من عشر سنوات حتى خمسة عشر عاما) .

1. إسراء أشرف عيسى موسى - الدقهلية .

2. حفصة الصباحى محمد الصباحى - شمال سيناء.

3. باسل محمد أحمد كمال أحمد – الشرقية.

4. بسملة محمد سالم محمد - كفر الشيخ.

5. منة الله إبراهيم على أحمد محمد – الشرقية.

المستوى الثالث : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من خمسة عشر عاما حتى ثمانية عشر عاما) .

1. آية محمود صابر السيد – الجيزة.

2. سارة صوفى صبحى سيد – الجيزة.

3. أميرة أحمد محمد عبدالرحيم – الأقصر.

4. رنا ممدوح بكر بكر – الجيزة.

5. فرح تامر عبد الهادي إبراهيم - الدقهلية.

6. رحاب أحمد السيد عبد العال – سوهاج.

7. شروق إبراهيم محمد أبو عيطه – البحيرة.

8. ندى أحمد إسماعيل محمد – الجيزة.

9. دعاء صلاح محمد أحمد - بني سويف.

10. رحمة عبد الجليل عبد الجليل - دمياط.

11. بسمة محمد عثمان عبد الرازق – الشرقية.

12. مصطفى محمد فتحي ناصف – الغربية.

13. رحمة حامد سعد سعد علي حويلة - كفر الشيخ.

14. أبو بكر محمد الشحات محمد - الشرقية.

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ثالثًا : الفائزون بألفي جنيه لكل منهم :

المستوى الأول : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم تحت سن عشر سنين).

1. سما مجدى أحمد عبدالفتاح أحمد - كفر الشيخ.

2. عبدالله كريم فؤاد محمد – الشرقية.

3. جنى محمود أحمد محمد بخيت – سوهاج.

4. مريم بسام نبيل عبد الحكيم – الجيزة.

5. مريم حمادة سيد مصطفى – قنا.

6. ملك علاء محمد عبد الفضيل – المنيا.

7. ساره محمد مبروك رجب عبده – البحيرة.

المستوى الثاني : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من عشر سنوات حتى خمسة عشر عاما) .

1. نور حسن محمد عبدالعزيز – الإسماعيلية.

2. ندى إيهاب محمد المنسي - كفر الشيخ.

3. رنا رضا محمد محمد – الجيزة.

4. يوسف محمد عزت حمودة – دمياط.

5. نيرة محمد حسن الرمادي – البحيرة.

6. مودة السباعي محمود السباعي – الدقهلية.

7. أروى محمود عبد الغني محرم – المنوفية.

8. محمد محمود عبدالقادر محمد - بني سويف.

9. منة الله محمد مولد أبو طالب- الدقهلية.

10. بسملة نادر اسماعيل الجندي – الغربية.

11. هاجر حمادة محمد سليمان خلاف - كفر الشيخ.

12. شروق عبد الله عبد الجواد فايد – المنوفية.

المستوى الثالث : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من خمسة عشر عاما حتى ثمانية عشر عاما) .

1. يارا جمال محمد أبو سعدة – المنوفية.

2. سلمى محمود محمد محمود – القاهرة.

3. آلاء سعيد محمد راشد – المنوفية.

4. محمود عزت عبدالحميد إسماعيل – قنا.

5. مريم مصطفى محمد عزت - بني سويف.

6. مروة محمد عبدالعظيم محمد - بني سويف.

7. محمد عبد الحسيب عثمان – أسيوط.

علمًا بأن موعد اختبار المرشحين للتصفية على المركز الأول المؤهل للمسابقة العالمية يوم السبت 30 / 9/ 2023م بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة بباب اللوق، مع ضرورة إحضار صورة الرقم القومي وصورتين شخصيتين حديثتين

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