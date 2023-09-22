الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم تحت 18عامًا

نشرت وزارة الأوقاف، من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم تحت سن ( 18 ) عامًا.

الفائزون في مسابقة القرآن الكريم تحت سن 18عامًا

وهم :

أولًا : الفائزون بخمسة آلاف جنيه لكل منهم مع التصفية على المركز الأول المؤهل للمسابقة العالمية :

المستوى الأول : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم تحت سن عشر سنين).

1. عبد الرحمن أحمد السيد محمد – القليوبية.

2. أحمد نبيل إبراهيم أحمد – الإسكندرية.

3. ساره سامح صبري راشد – الدقهلية.

المستوى الثاني : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من عشر سنوات حتى خمسة عشر عاما) .

1. الزهراء عبد الله محمد العتراوي – الغربية.

2. أسماء محمود عبد الغني محرم- المنوفية.

3. حسام محمد عبد الهادي العشماوي – دمياط.

4. هاجر محمد عبد الفتاح علي – القليوبية.

المستوى الثالث : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من خمسة عشر عاما حتى ثمانية عشر عاما)

1. محمد أحمد حسن عبد الحليم – الإسكندرية.

2. خالد محمد حبيب محمد – المنيا.

3. الحسن أحمد محمد حسن – أسوان.

4. ياسمين نادر محمد ابو النصر – البحيرة.

5. بدور محمد علي اسماعيل - بني سويف.

6. هاجر عادل فوزي عبد الجليل- البحيرة.

7. بسمه زكي يوسف هواش - الغربية.

8. فاطمة أحمد محمد راشد – المنوفية.

9. مازن فرج إبراهيم مرزوق- أسوان.

10. ندى وليد محمد أحمد جعفر – المنوفية.

ثانيًا : الفائزون بثلاثة آلاف جنيه لكل منهم :

المستوى الأول : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم تحت سن عشر سنين).

1. آسيا محمد سيد جمعة - الجيزة .

2. عمر عبد الفتاح أحمد كمال أحمد - الشرقية .

المستوى الثاني : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من عشر سنوات حتى خمسة عشر عاما) .

1. إسراء أشرف عيسى موسى - الدقهلية .

2. حفصة الصباحى محمد الصباحى - شمال سيناء.

3. باسل محمد أحمد كمال أحمد – الشرقية.

4. بسملة محمد سالم محمد - كفر الشيخ.

5. منة الله إبراهيم على أحمد محمد – الشرقية.

المستوى الثالث : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من خمسة عشر عاما حتى ثمانية عشر عاما) .

1. آية محمود صابر السيد – الجيزة.

2. سارة صوفى صبحى سيد – الجيزة.

3. أميرة أحمد محمد عبدالرحيم – الأقصر.

4. رنا ممدوح بكر بكر – الجيزة.

5. فرح تامر عبد الهادي إبراهيم - الدقهلية.

6. رحاب أحمد السيد عبد العال – سوهاج.

7. شروق إبراهيم محمد أبو عيطه – البحيرة.

8. ندى أحمد إسماعيل محمد – الجيزة.

9. دعاء صلاح محمد أحمد - بني سويف.

10. رحمة عبد الجليل عبد الجليل - دمياط.

11. بسمة محمد عثمان عبد الرازق – الشرقية.

12. مصطفى محمد فتحي ناصف – الغربية.

13. رحمة حامد سعد سعد علي حويلة - كفر الشيخ.

14. أبو بكر محمد الشحات محمد - الشرقية.

ثالثًا : الفائزون بألفي جنيه لكل منهم :

المستوى الأول : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم تحت سن عشر سنين).

1. سما مجدى أحمد عبدالفتاح أحمد - كفر الشيخ.

2. عبدالله كريم فؤاد محمد – الشرقية.

3. جنى محمود أحمد محمد بخيت – سوهاج.

4. مريم بسام نبيل عبد الحكيم – الجيزة.

5. مريم حمادة سيد مصطفى – قنا.

6. ملك علاء محمد عبد الفضيل – المنيا.

7. ساره محمد مبروك رجب عبده – البحيرة.

المستوى الثاني : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من عشر سنوات حتى خمسة عشر عاما) .

1. نور حسن محمد عبدالعزيز – الإسماعيلية.

2. ندى إيهاب محمد المنسي - كفر الشيخ.

3. رنا رضا محمد محمد – الجيزة.

4. يوسف محمد عزت حمودة – دمياط.

5. نيرة محمد حسن الرمادي – البحيرة.

6. مودة السباعي محمود السباعي – الدقهلية.

7. أروى محمود عبد الغني محرم – المنوفية.

8. محمد محمود عبدالقادر محمد - بني سويف.

9. منة الله محمد مولد أبو طالب- الدقهلية.

10. بسملة نادر اسماعيل الجندي – الغربية.

11. هاجر حمادة محمد سليمان خلاف - كفر الشيخ.

12. شروق عبد الله عبد الجواد فايد – المنوفية.

المستوى الثالث : (حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم أكبر من خمسة عشر عاما حتى ثمانية عشر عاما) .

1. يارا جمال محمد أبو سعدة – المنوفية.

2. سلمى محمود محمد محمود – القاهرة.

3. آلاء سعيد محمد راشد – المنوفية.

4. محمود عزت عبدالحميد إسماعيل – قنا.

5. مريم مصطفى محمد عزت - بني سويف.

6. مروة محمد عبدالعظيم محمد - بني سويف.

7. محمد عبد الحسيب عثمان – أسيوط.

علمًا بأن موعد اختبار المرشحين للتصفية على المركز الأول المؤهل للمسابقة العالمية يوم السبت 30 / 9/ 2023م بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة بباب اللوق، مع ضرورة إحضار صورة الرقم القومي وصورتين شخصيتين حديثتين