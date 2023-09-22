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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عميد التخطيط العمراني: حصولنا على الاعتماد المؤسسي يعكس التميز في البحث العلمي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، حصول كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بالجامعة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز في البحث العلمي.

من جانبه قال الدكتور هشام البرملجى عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، إن قياسات الاعتماد والجودة من جانب الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تركز على القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، وتشمل القدرة المؤسسية التخطيط الاستراتيجي والجهاز الإداري والهيكل التنظيمي والموارد المالية وخدمة المجتمع والمشاركة المجتمعية.

 

وأضاف عميد الكلية أن الفاعلية التعليمية المناهج والمقررات الدراسية ومستوى الدراسات العليا والبحث العلمي ونسبة وعدد أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب والتقويم المستمر للعملية التعليمية، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يقدمه الدكتور محمد عثمان الخشت للكلية لتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي ساعدت في الوصول إلى الاعتماد المؤسسي.

الاعتماد والجودة التخطيط الإستراتيجي التخطيط الإقليمي والعمراني الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مقررات الدراسية كلية التخطيط الإقليمي والعمراني

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